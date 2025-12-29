הנשיא היה המום מההודעה שקיבל באמצע מפגש הפסגה | צפו

טראמפ מקבל את ההודעה על הפרס ( צילום: עומר מירון\לע"מ )

ועדת פרס ישראל החליטה להעניק את פרס ישראל לשנת תשפ״ו לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בקטגוריה: “תרומה ייחודית לעם היהודי”. את ההודעה מסר שר החינוך יואב קיש לנשיא בשיחת טלפון במהלך מפגש הפסגה בפלורידה עם ראש הממשלה נתניהו.

פרס ישראל הוא העיטור האזרחי והתרבותי הגבוה ביותר שמעניקה מדינת ישראל. בועדה הבהירו כי מדובר בהחלטה היסטורית, המבטאת הכרה בתרומה יוצאת דופן ובעלת השפעה מתמשכת על העם היהודי בארץ ובעולם, לאדם שאינו אזרח ישראלי.

ועדת הפרס ציינה את פועלו של הנשיא במאבק באנטישמיות, את תרומתו לקידום השבת החטופים לישראל, את ההכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת שגרירות ארצות הברית אליה, ואת תמיכתו העקבית בזכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, גם בשעה שהתמודדה עם אתגרים ביטחוניים מורכבים בזירות רבות ובאיום הגרעין האיראני.

שר החינוך יואב קיש מסר: "כשר חינוך וכאזרח מדינת ישראל, אני גאה להעניק בשם מדינת ישראל והעם היהודי את פרס ישראל לנשיא דונלד ג’ון טראמפ. הפרס מוענק על מעשים שהייתה להם משמעות היסטורית ממשית: על עמידה ברורה לצד העם היהודי, על חיזוק ביטחונה ומעמדה של מדינת ישראל, ועל החלטות אמיצות שעיצבו מציאות ולא הסתפקו בהצהרות".

לדבריו, "הפרס מוכיח את הקשר העמוק, הנצחי והבלתי ניתן לניתוק בין העם הישראלי לעם האמריקאי, קשר של ערכים משותפים ועמידה משותפת ברגעי מבחן. תודה לך אדוני הנשיא".