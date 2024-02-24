ועדת פרס ישראל החליטה להעניק את פרס ישראל - העיטור האזרחי והתרבותי הגבוה ביותר שמעניקה מדינת ישראל לשנת תשפ״ו לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בקטגוריה: “תרומה ייחודית לעם היהודי” | את ההודעה מסר שר החינוך יואב קיש לנשיא בשיחת טלפון במהלך מפגש הפסגה בפלורידה (בארץ)
לפי גורמים מדיניים השיחות בפריז הובילו למתווה שיונח על שולחן הקבינט. בהמשך יידרשו להחליט על שמות החטופים והאסירים הפלסטינים שישוחררו והתנאים להפסקת אש | גורם ישראלי בכיר: "יש אופטימיות זהירה ואין עדיין עסקה קרובה, המטרה היא להציג מתווה לפני חודש רמדאן" (חדשות)