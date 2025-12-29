טראמפ תמך בתקיפה: כך מגיבים באיראן לאחר ההכרזה של הנשיא

במהלך פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו באחוזת הנופש של הנשיא בפלורידה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות של תקיפה באיראן והבהיר כי אם האיראנים ימשיכו לפתח טילים, הוא יתמוך בתקיפה מיידית.

עלי שמחאני, יועץ בכיר של המנהיג האיראני עלי חמינאי, הגיב לדברי טראמפ והבהיר כי "בדוקטרינת ההגנה של איראן, חלק מהתגובות נקבעות עוד לפני שהאיומים מגיעים לשלב היישום".

היועץ הבכיר הוסיף כי יכולות הטילים וההגנה של איראן אינן ניתנות לשליטה, ואינן דורשות אישור. לסיום איים באופן ישיר על הנשיא האמריקני: "כל תוקפנות תיענה בתגובה חמורה, מיידית ובלתי צפויה".

"אני שומע שאיראן מנסה להתחמש מחדש, ואם הם ינסו נצטרך להכות בהם. מקווה שלא", התבטא טראמפ בפתח הפגישה עם נתניהו. "אם הם ימשיכו בתוכנית הטילים - כן. אם בתוכנית הגרעין - מהר. באפשרות הראשונה, כן. באפשרות השנייה, אנחנו נעשה את זה מיידית.

הנשיא הוסיף והשאיר פתח לעסקה: "אבל אני שומע שאיראן רוצה להגיע לעסקה. אם הם רוצים, זה הרבה יותר חכם. בפעם הקודמת הם היו יכולים לעשות עסקה, לפני שהתקדמנו עם התקיפה, והם החליטו שלא לעשות את זה - והם מתחרטים".