מופע אש מרהיב ועוצר נשימה התרחש שוב בהוואי. הר הגעש כיליאואה, הפעיל ביותר בעולם, הנמצא בהוואי איילנד (האי הגדול של הארכיפלג ההוואיני), שוב הרעיד את האדמה והמטיל אלומות לבה אל השמיים. ביום רביעי האחרון חווה כיליאואה התפרצות געשית, עם מזרקות לבה בגובה של 400 מטרים (1,300 רגל).

המנגנון שמאחורי מזרקות הסילון הגבוהות הללו מרתק. קן הון, המדען האחראי במצפה הגעשי של הוואי, מסביר כי תא מאגמה (מאגר תת-קרקעי של סלע מותך) תחתון, הנמצא מתחת למכתש הליימאומו, מקבל מאגמה ישירות ממעבה כדור הארץ בקצב של כ-3.8 מטרים מעוקבים (5 יארדים מעוקבים) בשנייה. זרם זה מנפח את התא כמו בלון ומאלץ את המאגמה לחדור לתא העליון, ומשם היא נדחפת מעל הקרקע דרך סדקים.

מזרקות הלבה נוצרות בין השאר מכיוון שהמאגמה, המכילה גזים המשתחררים ככל שהיא מטפסת, עובר אל פני השטח דרך פתחים צרים דמויי צינור. כאשר מצטברת מספיק מאגמה חדשה כדי לדחוף החוצה את המאגמה הכבדה יותר שכבר שחררה את הגז שלה, היא פורצת החוצה כמו בקבוק שמפניה שננער לפני פתיחת הפקק.

נכון לעכשיו, הלבה נותרה כלואה בתוך מכתש הפסגה של הר הגעש, הנמצא בתוך הפארק הלאומי הרי הגעש של הוואי, ואינה מאיימת על בתים או מבנים. כמו כן, לא צפויה לה השפעה על נמלי תעופה מסחריים מקומיים.

מבקרים בפארק יכולים לצפות בהתפרצות באופן אישי. מאז תחילת ההתפרצות חווה הפארק עלייה בכמות המבקרים; באפריל נרשמה עלייה של 49% לעומת אותו חודש ב-2024.

עבור אלו שאינם יכולים להגיע לאי, ממשלת ארה"ב מאפשרת צפייה באמצעות שידורים חיים פופולריים, המציעים שלוש זוויות מצלמה שונות. עם זאת, המבקרים בפארק מתבקשים להישאר בשבילים ובנקודות התצפית המסומנים, בשל חשש למצוקים לא יציבים, סדקים בקרקע, גזים געשיים, אפר וזכוכית געשית. רוב האירועים מאז דצמבר נמשכו יום אחד או פחות, ולכן מומלץ להירשם להתראות של הסקר הגיאולוגי האמריקאי.