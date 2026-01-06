בחירות האמצע מתקרבות, מה שמעורר את חששותיו של טראמפ לגבי תפקידו כנשיא ארה"ב, זה מה שעולה מדברים שאמר היום (שלישי) במהלך כנס רפובליקני בבית הנבחרים.

בחירות האמצע צפויות להתקיים ב-3 במרץ הקרוב, והן כבר מעוררות חשש בקרב המפלגה הרפובליקנית השולטת בקונגרס באופן מלא, הן בסנאט והן בבית הנבחרים.

באופן מסורתי, בחירות האמצע נחשבות למעין משאל עם על תפקודו של הנשיא, כאשר ברוב מוחלט של המקרים מפלגתו של הנשיא מאבדת את השליטה בבית הנבחרים, ולרוב גם את השליטה בסנאט.

תרחיש האימים, מבחינתו של טראמפ, יהיה מצב בו הדמוקרטים יקבלו שליטה בבית הנבחרים - מה שיאפשר להם להגיש כתב אישום להדחה.

יצוין כי גם אם יקבלו רוב בסנאט, עדיין יידרש לדמוקרטים רוב של שני שלישים כדי לבצע הדחה בפועל, דבר שאינו יכול להתרחש במציאות למרות הפסד צורב בבחירות האמצע.

למרות זאת, יתכן גם מצב קיצוני בו סנאטורים רפובליקנים סוררים יצטרפו לבקשת הדחה של הדמוקרטים בסנאט, כך שהכחולים לא יצטרכו להשיג רוב של שני שלישים לצורך ההדחה. ובכל זאת, מדובר בתרחיש בלתי סביר שמספר כל כך גדול של רפובליקנים יצטרפו לתרחיש ההדחה.

"אתם חייבים לנצח בבחירות האמצע כי אם לא ננצח, זה פשוט יהיה - כלומר, הם ימצאו סיבה להדיח אותי", אמר טראמפ וחזר: "אני אודח".

"אומרים שכשאתה מנצח בנשיאות, אתה מפסיד בבחירות אמצע הקדנציה", אמר טראמפ במרכז קנדי, מרכז לאמנויות הבמה בוושינגטון ששמו שונה לאחרונה וקרוי כעת גם על שמו של טראמפ. "הלוואי ויכולת להסביר לי מה לעזאזל קורה עם המוח של הציבור", אמר נשיא ארה"ב.

המפלגה הרפובליקנית בראשות הנשיא טראמפ מתכוננת כעת לקרב חייה כדי למנוע מצב בו הדמוקרטים יקבלו שליטה מלאה על הבית, ובתרחיש גרוע יותר גם שליטה בסנאט.