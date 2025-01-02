אחרי היעלמות של שנים, חוקרי הביוטכנולוגיה בחברת קולוסל ביוסיינסז הודיעו לפני כשנה: נולדו בהצלחה שלושה זאבים קדמוניים ששוחזרו גנטית בעזרת דנ"א קדום וכלי עריכה מתקדמים - אירוע ראשון מסוגו בהיסטוריה, עכשיו הם כבר חוגגים יום-הולדת | הפרויקט המהפכני צפוי להשפיע גם על שימור מינים בסכנת הכחדה, עם תוכניות עתידיות להרחיב את הלהקה ולשחזר מינים נוספים (בעולם)
החליפו פרה בחמור? החרדים מאוכזבים משר הביטחון החדש | בתו של הרב שך ו"אם הישיבות" הלכו לעולמן | טלטלה בקול חי: סיקור נרחב מאירוע הפרישה | עליה לתורה ועוגה מקושטת: תיעודים מיום הולדת שמח במיוחד (מעייריב)
יום הולדת לא שיגרתי נערך אתמול בבוקר בהפתעה גמורה בבית המדרש 'אייזנשטאט' בבורו פארק, כאשר בני הקהילה הפתיעו את הרה"ח הישיש ר' אביגדור כץ בעוגת יום הולדת ענקית לרגל מלאת לו 102 שנה בלע"ה | צפו בתיעוד המשעשע (חרדים)
כמה פשוטה, ככה מרשימה: מתכון לעוגת שוקולד פשוטה, לחה וטעימה שכל אחד חייב לדעת להכין - רק לערבב ולתנור! כשהעוגה מוכנה, זה המקום שלכם להפגין יצירתיות ולצפות אותה במה שאתם רוצים - קדימה, השמיים הם הגבול כשזה מגיע לקישוט עוגות (מתכונים, אוכל)
עוגה שכבות לבנה היא קלאסיקה נצחית והמתכון הנהדר הזה ישמש אתכן שוב ושוב - ממש כמו שמלה שחורה קטנה. לעוגה ישנן ארבע שכבות והיא מספיק טובה להכנה לאירוע מיוחד, אך לא מדי מפוארת או מסובכת שאי אפשר להכינה בבית בכלל (מתכונים, אוכל)
מכירים את זה שהילדים נמצאים בבית יותר מידי זמן ולא מפסיקים לנשנש מרוב שעמום? אז יש לנו פתרון ל-2 הבעיות: מתכון לעוגת שוקולד שאפשר להכין בקלות עם הילדים, ואחרי יומיים, כשהעוגה מאבדת מטריותה - מכינים ממנה פרנץ' טוסט. גאוני, אמרנו כבר? (מתכונים, אוכל)