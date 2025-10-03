לא רואה בעיניים. טראמפ ( צילום: Shutterstock )

לנשיא ארצות הברית נמאס מהמשחקים של ארגון הטרור הרצחני מרצועת עזה, ולפני זמן קצר (שישי) הוא הציב אולטימטום לחמאס עם איומים לא ממש נחמדים.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו כתב הנשיא: "חמאס מהווה איום אכזרי ואלים במשך שנים רבות במזרח התיכון! הם הרגו (והפכו חיים לאומללים בצורה בלתי נסבלת), והגיעו לשיאם בטבח ב-7 באוקטובר בישראל, כאשר הם רצחו ועשו מעשים קשים בתינוקות, נשים, ילדים, קשישים, צעירים וצעירות רבים, בנים ובנות, שרצו לחגוג את חייהם יחד". עוד כתב הנשיא: "כנקמה על מתקפת ה-7 באוקטובר על הציוויליזציה, יותר מ-25,000 "חיילים" של חמאס כבר נהרגו. מי שנשאר מוקפים ולכודים צבאית, רק מחכים שאתן את המילה "לכו", כדי שחייהם יסתיימו במהירות". "באשר לשאר אנשי חמאס", כתב הנשיא: "אנו יודעים היכן ומי אתם, ואתם תיהרגו או שיצודו אותכם. אני מבקש מכל הפלסטינים התמימים לעזוב מיד את האזור זה של מוות עתידי פוטנציאלי גדול לטובת חלקים בטוחים יותר של עזה. כולם יטופלו היטב על ידי אלה שמחכים לעזור". חמאס ניסה לפגוע בחמולה יריבה – צה"ל סייע וחיסל 22 מחבלים כיכר השבת | 13:33 יתמודד גם ב-2028? הציוץ של טראמפ מעורר סערה | מה הוא מתכנן? יאיר טוקר | 09:48 הנשיא המשיך וכתב: "למרבה המזל, אנחנו ניתן הזדמנות אחרונה לחמאס, כאשר אומות גדולות, חזקות ועשירות מאוד במזרח התיכון ובאזורים הסובבים אותו, יחד עם ארצות הברית של אמריקה, הסכימו, עם חתימה על ישראל, לשלום, לאחר 3000 שנה במזרח התיכון. עסקה זו גם חוסכת את חייהם של כל לוחמי חמאס שנותרו! פרטי המסמך ידועים לעולם, והוא הסכם גדול לכולם! יהיה לנו שלום במזרח התיכון בדרך זו או אחרת. האלימות ושפיכות הדמים ייפסקו".

הפוסט המלא

לסיום כתב הנשיא אולטימטום: "חמאס צריכה לשחרר את החטופים, כולם, כולל גופות המתים, עכשיו! יש להגיע להסכם עד יום ראשון בערב בשעה שש בערב, שעון וושינגטון הבירה (שעה 01:00 בישראל). כל מדינה חתמה! אם הסכם ההזדמנות האחרונה הזה לא יושג, יהיה גיהנום נוראי לחמאס, כפי שאף אחד לא ראה מעולם. יהיה שלום במזרח התיכון בדרך זו או אחרת. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה!".

חמאס מנסה למרוח זמן?

העולם עוקב בדריכות אחר תשובת חמאס לתוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שנועדה להביא לסיום המלחמה בעזה. בעוד ישראל כבר הודיעה על קבלתה, בחמאס עדיין מקיימים דיונים פנימיים ובמקביל מתייעצים עם פלגים פלסטיניים נוספים ברצועה.

לפי דיווחים בעיתון הלבנוני אל-אחבאר, בכירים במצרים טוענים כי האווירה פסימית וכי בוושינגטון – כמו גם בירושלים – מסרבים לנהל מו"מ על פרטי ההצעה. "התשובה צריכה להיות כן או לא", אמרו הגורמים.

חמאס, מצדם, שוקלים להציג תיקונים בעיקר בסוגיות הנוגעות לשחרור כלל החטופים בתוך 72 שעות ולפרטי נסיגת צה"ל.

בעיתון א-שרק אל-אווסט דווח כי בתוך הרצועה מתנהלים ויכוחים פנימיים בין הפלגים. חמאס מנסה לשדר נכונות חיובית לקבלת המתווה, במטרה להשיג הפסקת אש והכנסת סיוע הומניטרי, אך טוען כי אינו יכול להבטיח את שחרורם של 48 החטופים בפרק הזמן שהוגדר, משום שחלקם מוחזקים בידי גורמים שונים.

בג'יהאד האסלאמי ההתנגדות נחרצת הרבה יותר. שם טוענים כי מדובר ב"תבוסה במלחמה" שתסכן את עתיד עזה ותאפשר לישראל שליטה ביטחונית רחבה בדומה לזו שבגדה המערבית.

פרופ' מחיימר אבו סעדה, תושב עזה לשעבר, הסביר בראיון ל-גרדיאן: "חמאס נמצא בין רע לגרוע. אם הם ידחו את התוכנית – טראמפ כבר הבהיר שייתן לישראל יד חופשית לפעול צבאית. אם יקבלו – המשמעות היא ויתור על עקרונותיהם".

במקביל, ב-BBC דווח כי עז א-דין חדאד, מפקד חמאס בעזה, הבהיר למתווכים כי הוא מתנגד להצעה, וטען שהתוכנית נועדה "לגמור את חמאס בכל מקרה".

בארגון הטרור גם מפקפקים בהתחייבות של טראמפ שישראל לא תשוב ללחימה לאחר שחרור החטופים, במיוחד אחרי ניסיון החיסול הכושל של ההנהגה בדוחא – אירוע שבעקבותיו נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתנצל בפני קטאר.