"התעקשה להישאר במעצר" | משרד החוץ דוחה את הטענות של גרטה

לפי ההתכתבויות שפורסמו בעיתון הבריטי The Guardian, פעילת האקלים האנטישמית והאנטי-ישראלית גרטה טונברג, דיווחה לנציגים שבדים שביקרו אותה כי היא סובלת מיחס קשה ומהזנחה בתנאי המעצר. במשרד החוץ הכחישו זאת.

בהודעת משרד החוץ נכתב: "הטענות בנוגע להתעללות בגרטה טונברג ובעצורים אחרים ממשט חמאס-סומוד הן שקרים גסים".

לדברי משרד החוץ: "כל זכויותיהם החוקיות של העצורים נשמרות במלואן. מעניין לציין, שגרטה עצמה ועצורים אחרים סירבו לזרז את גירושם והתעקשו להאריך את שהותם במעצר".

עוד נכתב בהודעה: "גרטה גם לא התלוננה בפני הרשויות הישראליות על אף אחת מההאשמות המגוחכות וחסרות הבסיס הללו - משום שהן מעולם לא התרחשו".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב: "רואה הבוקר את הטענות בתקשורת בעולם על התנאים בהם נכלאו גרטה טונברג ו"פעילי המשט" - וחשוב לי לומר בצורה הברורה ביותר: אני גאה בלוחמי ולוחמות שירות בתי הסוהר שפעלו בהתאם למדיניות שאני והנציב קובי יעקובי התווינו".

עוד אמר השר: "הייתי שם, על הספינות שלהם - לא ראיתי סיוע ולא הומניטריות. ראיתי מטרנה אחת וקראחנה שלמה של אנשים שמתחפשים לפעילי זכויות אדם, ובפועל באו לתמוך בטרור ולחגוג עלינו. הגעתי לבקר בכלא קציעות, והתגאתי בכך שאנחנו מתייחסים "לפעילי המשט" כתומכי טרור, מי שתומך בטרור הוא טרוריסט, ומגיע לו תנאים של טרוריסטים. אם מישהו מהם חשב שיגיע לכאן ויקבל שטיח אדום וחצוצרות - התבלבל".

לסיום כתב השר בן גביר על תנאי הכליאה: "כדאי שירגישו היטב את התנאים בכלא קציעות, ויחשבו פעמיים לפני שהם מתקרבים שוב לישראל. ככה זה עובד".

לפי הדיווחים, טונברג – שעוכבה זו הפעם השנייה על ידי הרשויות בישראל בניסיון "לשבור את המצור על עזה" – מוחזקת בתא שבו "יש פשפשים, מחסור במים ומזון מועט". גורם שבדי רשמי שנפגש עמה מסר כי "גרטה סיפרה על התייבשות חריפה, על תחושת עייפות ועל פריחה בעור, שלטענתה נגרמה מעקיצות חרקים".

גורם נוסף במשרד החוץ בשטוקהולם טען כי פעילה נוספת שהוחזקה לצדה סיפרה לשגרירות זרה כי "נאלצה להחזיק דגלים בזמן שצולמה", ואף הביעה חשש כי התמונות הופצו ברשתות החברתיות.

הסערה החריפה לאחר שפעיל טורקי בשם ארסין צ’ליק, שגורש מישראל לאחר השתתפותו במשט, טען בראיון לסוכנות הידיעות "אנאדולו" כי "כוחות הביטחון גררו את גרטה הקטנה בשערה, היכו אותה ואילצו אותה לנשק את דגל ישראל. הם גרמו לה לזחול, בדיוק כפי שעשו הנאצים".

במשרד החוץ השבדי סירבו להגיב רשמית לפרסום אך אישרו כי "הנושא נמצא במעקב הדוק" וכי נציגי השגרירות ממשיכים לבקר את טונברג במעצר.