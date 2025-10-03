כיכר השבת
הפיגוע במנצ'סטר

המחבל לא החזיק נשק חם; אחד המתפללים נורה בשוגג על ידי שוטרים

במשטרת מנצ'סטר הבהירו כי היריות היחידות שנורו היו של שוטרים – ואחת מהן פגעה למוות במתפלל יהודי | ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר הגיע לזירה ונפגש עם הקהילה | שרת הפנים קראה לבטל את ההפגנות הפרו-פלסטיניות בצל הפיגוע (בעולם)

כיכר השבת
המחבל (צילום: לפי סעיף 27א)

המשטרה במנצ'סטר הודיעה היום (שישי) כי אחד משני ההרוגים ב הטרור שאירע ביום הכיפורים בבית הכנסת "היטון פארק" בעיר, נורה בשוגג על ידי שוטרים. בהצהרה נמסר כי ההרוג לא נפגע מהמחבל אלא מירי כוחות הביטחון, שניסו לנטרל את התוקף.

"אחד ההרוגים מת מפציעת ירי. כרגע ההערכה היא שהחשוד לא החזיק בנשק חם, והיריות היחידות שנורו היו מקצין משטרה מקומי", נמסר בהודעת המשטרה. "בכפוף לבדיקה משפטית נוספת, ייתכן שמדובר בתוצאה טרגית ובלתי-צפויה של הפעולה הדחופה שננקטה על ידי השוטרים כדי לסיים את ההתקפה האכזרית".

זמן קצר קודם לכן הגיע ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, לבית הכנסת, שם נפגש עם ראשי הקהילה היהודית.

סטרמר הגיע יום לאחר ששרת הפנים שבאנה מחמוד ביקרה במקום, וקראה למארגני ההפגנות הפרו-פלסטיניות לבטל אותן מתוך התחשבות בקהילה היהודית. "צריך לתת ליהודים כמה ימים להתאבל", אמרה, אך הוסיפה כי "הבעיות שמניעות את המוחים אינן חדשות ולא ייעלמו בתוך ימים".

שרת הפנים התייחסה גם לזהות המחבל – ג'יהאד א-שאמי, בן 35, אזרח בריטי ממוצא סורי – ואמרה כי "הוא לא היה מוכר לשירותי הביטחון".

לפי הדיווחים, א-שאמי קיבל אזרחות בריטית בשנת 2006, גדל בסמוך לבית הכנסת שבו אירע הפיגוע, ועבד כמורה לאנגלית ותכנות. תמונה שפרסם אביו בשנה שעברה ברשתות החברתיות הציגה אותו מחזיק תינוק, ככל הנראה בנו.

הפיגוע התרחש אתמול בשעה 9:31 בבוקר, בזמן שעשרות מתפללים כבר התאספו לתפילות יום כיפור. המחבל דרס קבוצה של מתפללים יהודים מחוץ לבית הכנסת, דקר כמה מהם וניסה לפרוץ פנימה. רק חסימת הדלתות על ידי הרב דניאל ווקר ומתפללים נוספים מנעה טבח גדול יותר.

בפיגוע נרצחו שניים – אדריאן דאולבי, בן 53, ומלווין קרביץ, בן 66 – ושניים נוספים נפצעו באורח קשה, בהם מאבטח שהתעמת עם המחבל. שוטרים שהוזעקו למקום ירו בא-שאמי וחיסלו אותו שש דקות לאחר תחילת ההתקפה.

בעקבות הפיגוע תוגברה האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי בריטניה. המשטרה הדגישה כי נמשכת חקירה מקיפה של נסיבות האירוע, כולל שאלות סביב אופן התגובה של הכוחות בשטח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר