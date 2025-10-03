המחבל לא החזיק נשק חם; אחד המתפללים נורה בשוגג על ידי שוטרים

המשטרה במנצ'סטר הודיעה היום (שישי) כי אחד משני ההרוגים בפיגוע הטרור שאירע ביום הכיפורים בבית הכנסת "היטון פארק" בעיר, נורה בשוגג על ידי שוטרים. בהצהרה נמסר כי ההרוג לא נפגע מהמחבל אלא מירי כוחות הביטחון, שניסו לנטרל את התוקף.

"אחד ההרוגים מת מפציעת ירי. כרגע ההערכה היא שהחשוד לא החזיק בנשק חם, והיריות היחידות שנורו היו מקצין משטרה מקומי", נמסר בהודעת המשטרה. "בכפוף לבדיקה משפטית נוספת, ייתכן שמדובר בתוצאה טרגית ובלתי-צפויה של הפעולה הדחופה שננקטה על ידי השוטרים כדי לסיים את ההתקפה האכזרית".

זמן קצר קודם לכן הגיע ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, לבית הכנסת, שם נפגש עם ראשי הקהילה היהודית.

סטרמר הגיע יום לאחר ששרת הפנים שבאנה מחמוד ביקרה במקום, וקראה למארגני ההפגנות הפרו-פלסטיניות לבטל אותן מתוך התחשבות בקהילה היהודית. "צריך לתת ליהודים כמה ימים להתאבל", אמרה, אך הוסיפה כי "הבעיות שמניעות את המוחים אינן חדשות ולא ייעלמו בתוך ימים".

שרת הפנים התייחסה גם לזהות המחבל – ג'יהאד א-שאמי, בן 35, אזרח בריטי ממוצא סורי – ואמרה כי "הוא לא היה מוכר לשירותי הביטחון".

לפי הדיווחים, א-שאמי קיבל אזרחות בריטית בשנת 2006, גדל בסמוך לבית הכנסת שבו אירע הפיגוע, ועבד כמורה לאנגלית ותכנות. תמונה שפרסם אביו בשנה שעברה ברשתות החברתיות הציגה אותו מחזיק תינוק, ככל הנראה בנו.

הפיגוע התרחש אתמול בשעה 9:31 בבוקר, בזמן שעשרות מתפללים כבר התאספו לתפילות יום כיפור. המחבל דרס קבוצה של מתפללים יהודים מחוץ לבית הכנסת, דקר כמה מהם וניסה לפרוץ פנימה. רק חסימת הדלתות על ידי הרב דניאל ווקר ומתפללים נוספים מנעה טבח גדול יותר.

בפיגוע נרצחו שניים – אדריאן דאולבי, בן 53, ומלווין קרביץ, בן 66 – ושניים נוספים נפצעו באורח קשה, בהם מאבטח שהתעמת עם המחבל. שוטרים שהוזעקו למקום ירו בא-שאמי וחיסלו אותו שש דקות לאחר תחילת ההתקפה.

בעקבות הפיגוע תוגברה האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי בריטניה. המשטרה הדגישה כי נמשכת חקירה מקיפה של נסיבות האירוע, כולל שאלות סביב אופן התגובה של הכוחות בשטח.