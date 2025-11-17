במסעדת "פא ג'יט" בתאילנד, לא רק שיש דגים בתפריט, אלא גם דגים השוחים במסדרונות ונוגעים ברגלי הסועדים מתחת לשולחנות. הבלגן הלא שגרתי הזה הפך את המקום לסנסציה ברשת.
מסעדת "פא ג'יט" הממוקמת במחוז נקהון פאת'ום, כ-30 קילומטרים (20 מיילים) מערבית לבנגקוק, היא מוסד ותיק שפועל על גדת הנהר כבר יותר מ-30 שנה. לפני כ-11 ימים, נהר טה צ'ין פרץ את גדותיו והציף את המסעדה. הבעלים, פורנקאמול פראנגפרמפרי, סיפרה כי בליבה שקעה בתחילה, והיא חשבה שוודאי לא יגיע אף לקוח.
ההפתעה הגיעה מיד: לקוח שצילם והעלה לרשתות החברתיות את הדגים המסתחררים בין השולחנות, גרם לגל של מבקרים סקרנים שהחלו לנהור למקום. התוצאה: השיטפון הכפיל את רווחי המסעדה, שעלו מכ-10,000 באט ליום (כ-309 דולר) לכ-20,000 באט ליום.
הסועדים מגיעים בהמוניהם לחוויה הייחודית, כשהם יושבים במי השיטפון החומים והרדודים. ילדים מרותקים למראה דגי הנהר המקפצים סביב ירכיהם, והם זורקים אוכל לדגים כדי לצלם.
צוות המלצרים מתמודד עם האתגר המימי כשהם לובשים מגפי מים גבוהים ומגישים בזהירות קערות של מרק דגים או אטריות עוף משולחן לשולחן.
בעוד ש"פא ג'יט" הסתגלה בהצלחה יוצאת דופן לאתגר, תמונת ההצפות הכללית בתאילנד קשה הרבה יותר. מאז סוף חודש יולי, נהרגו 12 אנשים ושניים נעדרים כתוצאה מהשיטפונות, ויותר מ-480,000 בני אדם ב-13 מחוזות, בעיקר בצפון ובמרכז, נפגעו מהמצב.
בעלת המסעדה מעריכה כי מי הנהר יישארו גבוהים עוד מספר שבועות בשל גאות וסיום עונת המונסון. עם זאת, ב"פא ג'יט" מתכוונים להמשיך ולפעול תחת המים, ובכך להפוך את הפרעת הטבע לאטרקציה תיירותית מבוקשת.
