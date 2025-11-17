במסעדת "פא ג'יט" בתאילנד, לא רק שיש דגים בתפריט, אלא גם דגים השוחים במסדרונות ונוגעים ברגלי הסועדים מתחת לשולחנות. הבלגן הלא שגרתי הזה הפך את המקום לסנסציה ברשת.

מסעדת "פא ג'יט" הממוקמת במחוז נקהון פאת'ום, כ-30 קילומטרים (20 מיילים) מערבית לבנגקוק, היא מוסד ותיק שפועל על גדת הנהר כבר יותר מ-30 שנה. לפני כ-11 ימים, נהר טה צ'ין פרץ את גדותיו והציף את המסעדה. הבעלים, פורנקאמול פראנגפרמפרי, סיפרה כי בליבה שקעה בתחילה, והיא חשבה שוודאי לא יגיע אף לקוח.

ההפתעה הגיעה מיד: לקוח שצילם והעלה לרשתות החברתיות את הדגים המסתחררים בין השולחנות, גרם לגל של מבקרים סקרנים שהחלו לנהור למקום. התוצאה: השיטפון הכפיל את רווחי המסעדה, שעלו מכ-10,000 באט ליום (כ-309 דולר) לכ-20,000 באט ליום.