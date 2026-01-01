"אין כניסה לישראלים": רוחות רעות מנשבות בתאילנד - זו הסיבה

מסעדה תאילנדית הממוקמת בקופנגן שבדרום המדינה, תלתה לאחרונה שלט שבו נכתב: "בלי תיירים ישראלים", כמובן שמדובר במסעדה שאינה כשרה בלשון המעטה.

תמונות של השלט הופצו ברשתות החברתיות ועוררו גל תגובות, כאשר גולשים רבים מרחבי העולם שיבחו את המהלך, וחלקם אף כתבו כי “צריך לנרמל את זה”. הדברים מצטרפים לשיח רחב יותר שמתנהל בימים האחרונים סביב היחס לתיירים ישראלים בתאילנד, ובעיקר בצפון המדינה.

על רקע התנהגות פרועה שיוחסה לאחרונה לצעירים ישראלים בעיר פאי שבצפון תאילנד, בתי עסק שונים באזור החלו לסרב לתת שירות לישראלים, ואף הציבו שלטים מפורשים בנושא. בדף פייסבוק מקומי נכתב כי “התנהגותם הסוררת של תיירים שיכורים הפכה לנושא שחוזר על עצמו, ויוצרת דאגה משמעותית בקרב בעלי העסקים באזור”.

לפי הדיווחים, האירועים כללו בין השאר תקריות קשות בבית חולים מקומי ובבר בבעלות שתי נשים תאילנדיות, מה שהגביר את המתח בין תיירים ישראלים לבין הקהילה המקומית.

אתר החדשות התאילנדי NATION דיווח כי מפקד משטרת ההגירה בפאי אישר שהרשויות מודעות להתפתחויות, משתפות פעולה עם תחנת המשטרה המקומית כדי לזהות את המעורבים באירועים, ופועלות להביאם לחקירה ולהליכים משפטיים. מפקד משטרת התיירות הורה לכל היחידות שבפיקודו לאכוף את החוק בקפדנות, אך הדגיש כי יש לעשות זאת ללא קשר ללאום של התיירים שנכנסים לממלכה, תוך אכיפה שווה כלפי כולם.

כמו במקרה של השלט בקופנגן, ההתפרעויות והדיווחים המקומיים עוררו גל תגובות אנטישמיות ברשתות החברתיות כלפי תיירים ישראלים, תופעה שמדאיגה גם גורמי תיירות מקומיים, ובהם משטרת התיירות, החוששים מהחרפת המתח ומהשלכותיו על ענף התיירות.

תאילנד עדיין נחשבת לעת עתה ליעד מועדף עבור ישראלים, אך אם המצב ימשיך להתדרדר, ייתכן שזה ישתנה בקרוב.