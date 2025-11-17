נדיר וכנראה חסר תקדים: אישה גילתה שהיא בהריון עם 9 עוברים

הפתעה דרמטית ומטלטלת המתינה לאישה במצרים לאחרונה, עת הגיעה במהלך היריון לבדיקת רופא שגרתית באזור מגוריה.

לפי דיווחים בתקשורת המצרים, הרופא ערך לה בדיקת אולטרסאונד ולאחר מכן נדהם ובישר לה כי היא בהיריון של תשעה עוברים בו זמנית.

מדובר במקרה נדיר מאוד, מהבודדים כדוגמתו שתועדו אי פעם בהיסטוריה הרפואית המודרנית.

המקרה מעורר הדים רבים במצרים ולא רק. רופאים שונים צוטטו בכלי תקשורת מצריים מסבירים על שילוב הגורמים השונים שעברה האישה לפני נכנסה להריון.

לפי הנטען היא בין היתר נטלה תרופות ללא פיקוח רפואי הדוק. רופאים במצרים צוטטו מסבירים על הסכנות שבדבר.

אחד הרופאים שצוטטו בכלי התקשורת המצרים בעקבות האירוע יוצא הדופן הוא ד"ק וואהיל אל-בנא, שטען בין היתר כי כיום בעידן הרפואה המודרנית ישנם פתרונות כדי להתמודד עם המקרה הנדיר ולא לגרום לאם לסיבוכים.

במצרים ישנו גידדול אוכלוסייה בקצב מהיר. כבר לפני מספר שנים הזכירו את מה שכינו "משבר הילודה" כאיום על מצרים - בשל העוני והאבטלה. לפי הערכות עד שנת 2050 תגדל אוכלוסיית מצרים בעשרות מיליונים.

בשנת 2019 דווח כי במצרים נולד בממוצע תינוק אחת ל-18 שניות, ואף פחות מכך. נשיא מצרים א-סיסי מקדם קמפיינים הקוראים להגביל את הילודה לשני ילדים למשפחה. בין היתר הממשלה מגבילה סיוע כלכלי למשפחות עם יותר ילדים ומעניקה תמריצים אחרים למשפחות שעומדות "בתנאים".