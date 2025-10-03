כיכר השבת
בניגוד לחוקה

יתמודד גם ב-2028? הציוץ של טראמפ מעורר סערה | מה הוא מתכנן?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם סרטון שבו נראים כובעים עם הכיתוב "Trump 2028" בלשכתו | הסרטון הפך ויראלי וגרר גל תגובות וממים | לפי החוקה האמריקנית, נשיא אינו יכול לכהן יותר משתי קדנציות (בעולם)

(צילום: מתוך החשבון הרשמי של דונלד טראמפ ברשת X)

נשיא , , עורר הבוקר (שישי) סקרנות רבה ברשתות החברתיות, לאחר שפרסם בחשבון ה־X שלו סרטון קצר שבו נראו כובעים עם הכיתוב "Trump 2028".

הסרטון זכה בתוך שעות ספורות ללמעלה מ־3.2 מיליון צפיות ויותר מ־60 אלף לייקים, והצית דיון נרחב סביב האפשרות שטראמפ מתכנן להתמודד לכהונה נוספת גם לאחר סיום הקדנציה הנוכחית שלו ב־2028. רבים מהגולשים פירשו את הסרטון כרמיזה ישירה לריצה עתידית, בעוד אחרים טענו כי מדובר בלא יותר ממחווה הומוריסטית – ורבים כינו את טראמפ "מלך הטרולים".

(צילום: מתוך החשבון הרשמי של דונלד טראמפ ברשת X)

לצד התגובות המשועשעות, הסרטון העלה מחדש את הדיון המשפטי סביב הגבלת הכהונה לנשיאות ארה"ב. התיקון ה־22 לחוקה, שאושר בשנת 1951 בעקבות כהונתו הארוכה של פרנקלין דלאנו רוזוולט, קובע כי נשיא לא יוכל להיבחר ליותר משתי קדנציות. מטרת ההגבלה היא למנוע ריכוז כוח בידי אדם אחד לאורך זמן ולהבטיח העברת שלטון סדירה.

בינתיים, טראמפ לא מסר הבהרות נוספות מעבר לפרסום הסרטון, אך נראה שהוא הצליח להשיג את מטרתו – לעורר עניין תקשורתי רחב היקף ולהותיר את הציבור האמריקני והעולמי סקרנים באשר לכוונותיו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר