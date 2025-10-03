יתמודד גם ב-2028? הציוץ של טראמפ מעורר סערה | מה הוא מתכנן?

( צילום: מתוך החשבון הרשמי של דונלד טראמפ ברשת X )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, עורר הבוקר (שישי) סקרנות רבה ברשתות החברתיות, לאחר שפרסם בחשבון ה־X שלו סרטון קצר שבו נראו כובעים עם הכיתוב "Trump 2028". הסרטון זכה בתוך שעות ספורות ללמעלה מ־3.2 מיליון צפיות ויותר מ־60 אלף לייקים, והצית דיון נרחב סביב האפשרות שטראמפ מתכנן להתמודד לכהונה נוספת גם לאחר סיום הקדנציה הנוכחית שלו ב־2028. רבים מהגולשים פירשו את הסרטון כרמיזה ישירה לריצה עתידית, בעוד אחרים טענו כי מדובר בלא יותר ממחווה הומוריסטית – ורבים כינו את טראמפ "מלך הטרולים".

( צילום: מתוך החשבון הרשמי של דונלד טראמפ ברשת X )

לצד התגובות המשועשעות, הסרטון העלה מחדש את הדיון המשפטי סביב הגבלת הכהונה לנשיאות ארה"ב. התיקון ה־22 לחוקה, שאושר בשנת 1951 בעקבות כהונתו הארוכה של פרנקלין דלאנו רוזוולט, קובע כי נשיא לא יוכל להיבחר ליותר משתי קדנציות. מטרת ההגבלה היא למנוע ריכוז כוח בידי אדם אחד לאורך זמן ולהבטיח העברת שלטון סדירה.

בינתיים, טראמפ לא מסר הבהרות נוספות מעבר לפרסום הסרטון, אך נראה שהוא הצליח להשיג את מטרתו – לעורר עניין תקשורתי רחב היקף ולהותיר את הציבור האמריקני והעולמי סקרנים באשר לכוונותיו.