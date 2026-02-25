קן של נמלי ה-Temnothorax kinomurai ( צילום: K. Kinomura )

בעולם הנמלים כל תפקיד מוגדר היטב - מלכה אחת להתרבות, פועלות לעבודה, וזכרים להפריה - אך מין אחד של נמלים מיפן הפר את כל הכללים. הנמלה Temnothorax kinomurai, שחיה בתוך בלוטי אלון זעירים, מורכבת אך ורק ממלכות שמשכפלות את עצמן. המושבות אינן מכילות זכרים, וגם לא פועלות - ולמרות זאת מצליחות להקים מושבות חדשות ולשרוד.

המחקר, שפורסם בכתב העת Current Biology, חשף כי מדובר במין טפיל חברתי: המלכות הצעירות פולשות לקינים של מין נמלים קרוב - Temnothorax makora - מחסלות את מלכתו ואת חלק מהפועלות, ומשתלטות על המושבה. העובדות הנותרות נופלות בפח ומתחילות לטפל בבנותיהן של הפולשות כאילו היו שלהן. החוקרים היפנים והגרמנים, בראשות פרופ’ יורגן היינזה מאוניברסיטת רגנסבורג, הצליחו לגדל שש מושבות במעבדה. מתוך 43 המלכות הצעירות שנבדקו, כולן נמצאו כנקבות בלבד - ללא זכר אחד. שבע מלכות הצליחו לחדור לקינים של מין הפונדקאי ולהעמיד 57 צאצאים נוספים, וגם הפעם כולן היו מלכות. "קיבלנו כאן הוכחה לקונספט חברתי חדש לגמרי אצל נמלים," אומר היינזה. "העובדה שהן התרחקו לחלוטין ממין הזכרים וממעמד הפועלות מצביעה על גמישות מבנית קיצונית שלא נצפתה מעולם."

קן של נמלי ה-Temnothorax kinomurai ( צילום: K. Kinomura )

אז איך הן מתרבות ללא זכרים? במקום רבייה "רגילה" באמצעות זכרים, הנמלים היפניות הללו בחרו במסלול התפתחות קיצוני: הן מתרבות בהליך הנקרא פרתנוגנזה מסוג תלתוקיה - רבייה שבה המלכות מטילות ביצים לא מופריות, המתפתחות למלכות חדשות הזהות להן כמעט לחלוטין מבחינה גנטית, הליך המוכר ממיני נמלים נוספות ומדבורי דבש מסוימות. כך הופכת כל פרט במושבה למכונת רבייה עצמאית, ללא תרומה גנטית מזכר, ומתקבלת שושלת אינסופית של "שיבוטי מלכות" שמסוגלות לפלוש לקינים חדשים ולהמשיך את המעגל.

האם שביתה נדקרה באכזריות פרצה בבכי בנאום טראמפ - הדמוקרטים לא התרגשו אריה רוזן | 20:30

היתרון ההישרדותי ברור: כל נמלה היא מלכה פוטנציאלית, וכל אחת יכולה להקים מושבה עצמאית. "אם מלכה אחת מסוגלת לייצר מאה צאצאיות ללא זכר כלל, הרי שיש לנו מאה מלכות חדשות שמסוגלות להמשיך את השושלת" הסביר החוקר.

לצד ההצלחה ההתפתחותית, מדובר גם בהימור מסוכן: חדירה למושבה זרה עלולה להיכשל ולעלות לחייה של הפולשת. אך עבור T. kinomurai, נראה כי זה לא מהווה מטרד, וכך התפתח מין שמבוסס כולו על שכפול נשי, ללא הגברים וללא מעמד הפועלות - 'עיר המלכות'.