בראש השנה, בוכים או לא? תשובה מפתיעה ומעוררת • שיחת חיזוק עם הרב אבא טרוצקי, מלווה בשירה מרגשת • האם פסטיבל שירת הסליחות הוא קרבת אלוקים אמתית? • סיפורים ומוסר "אבינו מלכינו עשה עמנו צדקה וחסד" פרק נוסף מתוך 'עבודה שבלב' (TV)
צ'ארלס גיהץ את הכתר, הדביק את היהלומים ותדלק את המטוס של הממלכה. "שהחיינו" בשם ומלכות לכל הדֵייעֶע'ס. כמה ייחל ליום בו הוא יתחיל לא לעשות את מה שאמא שלו לא עשתה ב-96 שנותיה המייגעות // ח' רציני קורץ על מלוכה שצריך לשקול, ובדיחה של פרוטוקול... (סאטירה)
בתכנית "ליל שישי" ברדיו "קול ברמה" הושמע שיר בכורה - הסינגל החדש מבית מקהלת 'מלכות': 'ויהיו רחמיך' - הלהיט שכבש את העולם היהודי מבית המלחין אלי ביר מארה"ב. האזינו לשיר החדש, באדיבות רדיו קול ברמה, מתוך תוכניתו הפופלארית של יוסי גיל