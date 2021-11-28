ב-1 בספטמבר 1985, צוות אמריקאי-צרפתי בראשות ד"ר רוברט באלארד גילה את שרידי הטיטאניק בקרקעית האוקיינוס, אך כעת מתברר שבאלארד פעל במקביל במשימת מודיעין סודית של הצי האמריקאי | בזכות טכנולוגיה חדשנית ותחבולה מתוחכמת, נסללה דרך לעידן חדש בחקר הים וחשפה סודות בני עשרות שנים (בעולם)
משה גלסנר חשב שאין כמו גיחה לאמריקה כדי להשכיח מעט את צרות המריבות המוניציפאליות • הוא נדד לשם במסגרת משלחת ישראלית שנסעה ללמוד את יהדות אמריקה ולהבין מקרוב את בעיית ההתבוללות • הנתונים עגומים: בעוד דור-שניים היהדות החילונית, הרפורמית והקונסרבטיבית - תתבולל כמעט לחלוטין • את התובנות, המסקנות והתחושות הוא מסכם בטור אישי נוקב • החלום האמריקאי ושברו (דעות)
מדענים באיטליה טוענים כי גילו בתוך אבן חן שלושה חרקים בני 230 מיליון שנה, שקפאו לזמן ממושך. דויד גרימלדי, אוצר המוזיאון האמריקאי להיסטוריה של הטבע בניו יורק שחקר את הנושא אמר כי בתגלית הזאת היה ניתן לראות פרטים רבים יותר בהשוואה למקרים דומים בעבר
"יש כאן מישהי בשם רחל? רבקה? לאה? ג'ייק? ובכן, יעקב, יצחק, אברהם, שרה, רחל, לאה ורבקה הראשונים היו כולם כאן. כולנו התחלנו כאן וכולנו חזרנו לכאן. זוהי זכות האבות שלנו וזכות האבות שלכם". צפו בנאום לא שגרתי שנשא ראש-הממשלה בנימין נתניה באירוע של "תגלית"