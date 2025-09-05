כיכר השבת
תגלית לעולם הרפואה הדנטלית

מסתורי: 'כרישי רוחות' זכריים מפתיעים את עולם הביולוגיה עם שיניים אמיתיות - במצח

מחקר חדש חושף לראשונה כי זכרים של כרישי רוחות מפתחים שיניים אמיתיות על איבר במצח – תגלית פורצת דרך שמאתגרת את ההבנה המדעית על היווצרות איברים בבעלי חוליות, ומעוררת תקווה לפריצות דרך ברפואת שיניים והתחדשות רקמות (בעולם)

כריש רוחות (צילום: Shutterstock)

כרישי רוחות, הידועים גם בשם קימרות, הם דגים מסתוריים מהמים העמוקים שתמיד עוררו את דמיונם של חוקרי טבע. כעת, מחקר חדש שפורסם בספטמבר 2025 בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences, מצא שזכרים בוגרים מגדלים שיניים אמיתיות על איבר ייחודי במצח - תגלית פורצת דרך ששוברת את הנחות היסוד מדעיות רבות.

הכריש עם השיניים במצח, השיניים צמחו על איבר במרכז (צילום: University of Florida)

המדענים בדקו את האיבר המכונה טנאקולום, יצירה סחוסית שממוקמת באיבר בולט במצח הדג הזכר. באמצעות סריקות מתקדמות ודגימות גנטיות, גילו שהשיניים שעל הטנאקולום זהות לאלו שבפה ומבטאות גנים ייחודיים לשיניים אמיתיות - ולא דנטיקליות עור רגילות כמו בכרישים. ד"ר קארלי כהן, מובילת המחקר מאוניברסיטת וושינגטון, הסבירה כי "זו העדות הראשונה לאיבר משונן שאינו בלסת, וחלק מהשיניים אף נשלפות פנימה והחוצה ממש כמו שיניים בלסת".התגלית מעוררת עניין מחודש בשאלה כיצד נוצרים שיניים ושאר איברים מורכבים בבעלי חוליות, ומביאה תקווה למחקרי רפואה עתידיים בתחום התחדשות השיניים והאיברים.

העובדה שכמירות מסוגלות לייצר שיניים מחוץ לפה מציגה את הגמישות של הטבע, ועשויה לעורר מחקר חדש בנוגע לאפשרות של יצירת שיניים במיקומים לא צפויים וגם להשליך על תחום רפואת השיניים בעתיד.

