האירוע נחקר

תגלית נפיצה: זה מה שמצאו הקבלנים בתוך מזוודה תמימה בבית פרטי

קבלני שיפוצים אמריקאים נתקלו במהלך עבודות במזוודה שבה נמצאו רימוני יד צבאיים, וחומרי נפץ מסוג TNT | משרד השריף חוקר כיצד הגיעו כלי הנשק למקום (בעולם)

המזוודה שהתגלתה בבית (צילום: Kitsap County Sheriff’s Office )

קבלני שיפוצים אמריקאים נתקלו במקרה במהלך עבודות במזוודה שבה נמצאו רימוני יד צבאיים, וחומרי נפץ מסוג TNT.

התקרית התרחשה בבית פרטי במדינת וושינגטון שבארה"ב. העובדים פנו מיידית לבעלי הבית, אשר לא התגוררו במקום במהלך השיפוצים, והבעלים התקשרו למוקד החירום 911.

סגל המשטרה שהגיע לבדוק את המזוודה קרא מיידית ליחידות חבלנים, וסגר זמנית את הכביש הסמוך לבית למען ביטחון הציבור.

בתוך המזוודה נמצאו עשרה רימונים. בנוסף, נמצאו פצצות התשה ומכשירים נפיצים נוספים. עשרה הרימונים, שזוהו ככל הנראה כציוד צבאי, נלקחו על ידי צוות חבלה ממתקן הצוללות בנג’ר.

צוות חבלה נוסף מיחידת חבלה של מדינת וושינגטון דאג לנטרל את יתר חומרי הנפץ.

הבעלים סיפרו לרשויות כי רכשו לאחרונה את הנכס, ולא היו מודעים לקיומם של המזוודה או חומרי הנפץ עד לאותו אירוע. משרד השריף של מחוז קיטסאפ חוקר כעת כיצד הגיעו חומרי הנפץ למקום.

