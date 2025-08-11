כיכר השבת
ללא שימוש במוצרים מן החי

לייצר חמאה מהאוויר | הסטארטאפ האמריקני ישנה את שוק המזון העולמי?

חברת Savor מקליפורניה, הנתמכת על ידי ביל גייטס, משיקה את החמאה המסחרית הראשונה המיוצרת מפחמן דו־חמצני, ותתמקד בהרחבת השוק בשנים הקרובות (טכנולוגיה)

החמאה שמייצרת החברה (צילום: Savor)

חברת הביוטכנולוגיה Savor הכריזה לאחר שלוש שנות פיתוח על מוצר ייחודי - חמאה המופקת ללא חקלאות וללא בעלי חיים, אלא ישירות מגזים מהאוויר. בעזרת תהליך תרמו־כימי מתקדם, החברה ממירה פחמן דו־חמצני, מימן וחמצן למולקולות שומן הזהות מבחינה כימית לשומן המצוי בחמאה חלבית רגילה.

לצורך השקה ראשונית, נבחרו מסעדות ומאפיות יוקרה בקליפורניה, כולל כאלה המעוטרות בכוכבי מישלן, שניסו את המוצר בשנה האחרונה. בין היעדים הבאים - שיתופי פעולה עם חברות מזון גלובליות לייצור שומנים בהתאמה אישית, החל מחמאה ועד תחליפי שמן דקלים, שומן בקר ולארד.

על פי נתוני החברה, תהליך הייצור מפחית את פליטת גזי החממה פי שלושה לעומת חמאה רגילה, צורך פחות מאלפית מכמות המים שיש בחקלאות המסורתית, ואינו דורש קרקע חקלאית כלל. המפעל הפיילוט החדש בבטאווייה, אילינוי, יוכל לייצר טונות של שומן כבר השנה.

לפי תחזיות Savor, מוצרי החברה יגיעו לקהל הרחב רק ב־2027, אך כבר במהלך 2025 היא מתכננת להוציא לשוק שוקולדים המבוססים על החמאה החדשנית. המנכ"לית, קתלין אלכסנדר, מציינת כי המטרה היא להחליף לחלוטין את שמן הדקלים ושאר מקורות השומן המתועשים בתוך עשור מהיום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר