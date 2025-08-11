חברת הביוטכנולוגיה Savor הכריזה לאחר שלוש שנות פיתוח על מוצר ייחודי - חמאה המופקת ללא חקלאות וללא בעלי חיים, אלא ישירות מגזים מהאוויר. בעזרת תהליך תרמו־כימי מתקדם, החברה ממירה פחמן דו־חמצני, מימן וחמצן למולקולות שומן הזהות מבחינה כימית לשומן המצוי בחמאה חלבית רגילה.

לצורך השקה ראשונית, נבחרו מסעדות ומאפיות יוקרה בקליפורניה, כולל כאלה המעוטרות בכוכבי מישלן, שניסו את המוצר בשנה האחרונה. בין היעדים הבאים - שיתופי פעולה עם חברות מזון גלובליות לייצור שומנים בהתאמה אישית, החל מחמאה ועד תחליפי שמן דקלים, שומן בקר ולארד.

על פי נתוני החברה, תהליך הייצור מפחית את פליטת גזי החממה פי שלושה לעומת חמאה רגילה, צורך פחות מאלפית מכמות המים שיש בחקלאות המסורתית, ואינו דורש קרקע חקלאית כלל. המפעל הפיילוט החדש בבטאווייה, אילינוי, יוכל לייצר טונות של שומן כבר השנה.

לפי תחזיות Savor, מוצרי החברה יגיעו לקהל הרחב רק ב־2027, אך כבר במהלך 2025 היא מתכננת להוציא לשוק שוקולדים המבוססים על החמאה החדשנית. המנכ"לית, קתלין אלכסנדר, מציינת כי המטרה היא להחליף לחלוטין את שמן הדקלים ושאר מקורות השומן המתועשים בתוך עשור מהיום.