עוגת החמאה הזו עשירה ולחה. תוכלו להכין לה ציפוי משדרג אם תרצו, אך היא לגמרי עומדת בפני עצמה. ניתן להוסיף גם פירות רכים כמו אוכמניות או תותים ואף אגוזי פקאן, מלך או שקדים. רק שימו לב לא לערבב את הבלילה יתר על המידה, רק עד להטמעת כל המרכיבים (מתכונים, אוכל)
המתכון הזה למאפינס חמאה ומייפל יכניס לא רק אתכם למטבח, אלא גם את הילדים שלכם. זו דרך קלה אך מרתקת ללמד אותם על אפייה. מערבבים את החומרים הרטובים בקערה אחת ואת היבשים בקערה אחרת ואז משלבים את הכל יחד. כל מה שנותר לעשות הוא להכניס לתנור. אה, ואל תוותרו על חמאת המייפל להגשה עם המאפינס. היא מהווה תוספת קטנה שעושה הבדל גדול (מתכונים, אוכל)
עוגת חמאה, כשמה כן היא, מורכבת בעיקר מחמאה ולמרות שהיא מאד פשוטה בהווייתה, עדיין נחשבת למשוכללת ביותר במטבח האמריקאי. אנחנו הוספנו לה זיגוג של קרם וניל משדרג, אבל תוכלו להשאיר אותה בגרסה הבסיסית. זה בידיים שלכם (מתכונים, אוכל)
המתכון הזה מניב עוגת חמאה מסורתית, מתוקה, עשירה, רכה וקלילה שתכינו שוב ושוב והיא תצליח גם לאופים מתחילים. היא כה טעימה עד כי כל נגיסה ממנה תעניק לכם את התחושה שאתם מצויים בגן עדן. מילה שלנו (מתכונים, אוכל)