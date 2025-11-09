מתכון לפסטה פטריות קטיפתית: ארוחת גורמה שרק תקצור מחמאות

פסטה טעימה שנראת מהמם ( צילום: Shutterstock )

המתכון הזה הוא שילוב מנצח של פשטות, מהירות וטעם עשיר. הוא דורש מעט יחסית מרכיבים בסיסיים, אבל התוצאה היא מנה מנחמת שמתאימה לכל אירוע כשהכל מוכן תוך כ-30 דקות מרגע הדלקת הכיריים. הטעמים שמגיעים מהפטריות, היין והגבינה יוצרים חוויה קולינרית מיוחדת. וגם ההליך לא דורש ללכלך יותר מידי את המטבח, את כל הרוטב מכינים במחבת אחת גדולה!