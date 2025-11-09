מתכון לפסטה פטריות קטיפתית: ארוחת גורמה שרק תקצור מחמאות

המתכון הזה הוא שילוב מנצח של פשטות, מהירות וטעם עשיר. הוא דורש מעט יחסית מרכיבים בסיסיים, אבל התוצאה היא מנה מנחמת שמתאימה לכל אירוע כשהכל מוכן תוך כ-30 דקות מרגע הדלקת הכיריים. הטעמים שמגיעים מהפטריות, היין והגבינה יוצרים חוויה קולינרית מיוחדת. וגם ההליך לא דורש ללכלך יותר מידי את המטבח, את כל הרוטב מכינים במחבת אחת גדולה!
מתכון: פסטה פטריות חמאתיות עם יין לבן ופרמזן
רמת קושי: קל-בינוני
זמן הכנה כולל: כ-30 דקות
כמות: 4 סועדים
מצרכים:
- 500 גרם פסטה ארוכה (פטוצ'יני, ספגטי או טליאטלה)
- 300 גרם פטריות טריות (שמפיניון, פורטובלו או יער) - פרוסות
- 2 כפות שמן זית איכותי
- 50 גרם חמאה
- 2-3 שיני שום, פרוסות דק
- 1/2 כוס יין לבן יבש (אופציונלי, ניתן להחליף במי בישול פסטה)
- מלח ופלפל שחור גרוס – לפי הטעם
- 1/2 כוס גבינת פרמזן מגוררת טרייה (ועוד קצת להגשה)
- חופן קטן של פטרוזיליה קצוצה טרייה - לקישוט
אופן ההכנה:
- מבשלים את הפסטה: מרתיחים סיר גדול של מים, ממליחים בנדיבות ומבשלים את הפסטה אל-דנטה לפי הוראות היצרן. טיפ חשוב: לפני הסינון, שומרים בצד כוס וחצי ממי הבישול העמילניים של הפסטה. מסננים ושומרים את הפסטה בצד.
- מטגנים את הפטריות: במחבת גדולה, מחממים את שמן הזית וממיסים מחצית מכמות החמאה על אש בינונית-גבוהה. מוסיפים את הפטריות ומטגנים אותן כ-5-7 דקות עד שהן משחימות יפה ומאבדות את הנוזלים.
- מוסיפים ארומה: מוסיפים את השום הפרוס ומטגנים עוד כדקה עד שעולה ריח נעים. מתבלים במלח ובפלפל שחור גרוס.
- יוצרים רוטב: יוצקים את היין הלבן (או כחצי כוס ממי בישול הפסטה) ומביאים לרתיחה. מגרדים עם כף עץ את כל המשקעים שנדבקו לתחתית המחבת להעמקת הטעם. מבשלים 2-3 דקות עד שהנוזל מצטמצם מעט.
- הקרמה והסמכה: מנמיכים את האש, מוסיפים את יתרת החמאה ומערבבים עד שהיא נמסה. מוסיפים בהדרגה את הפרמזן המגורר יחד עם עוד חצי כוס ממי בישול הפסטה ששמרתם. מערבבים היטב עד שנוצר רוטב סמיך וקטיפתי.
- מאחדים ומגישים: מוסיפים את הפסטה המסוננת ישירות למחבת הרוטב ומערבבים היטב על אש נמוכה, עד שהפסטה מצופה כולה ברוטב. מוסיפים עוד ממי הבישול אם הרוטב סמיך מדי. מכבים את האש, מפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה טרייה ומערבבים קלות.
טיפים לשדרוג הפסטה:
לשדרוג טעם "גורמה" אמיתי, השרו 30 גרם פטריות פורצ'יני מיובשות בחצי כוס מים רותחים למשך 15 דקות. סננו אותן והשתמשו בהן יחד עם הפטריות הטריות בשלב הטיגון, ואל תשכחו להוסיף גם את מי ההשריה המסוננים לרוטב. אם אתם אוהבים חריף, הוסיפו קורט פתיתי צ'ילי יבש יחד עם השום לשדרוג חריף עדין. את המנות מגישים מיד בצלחות אישיות, מגררים מעל עוד פרמזן טרי ופלפל שחור גרוס טרי.
בתיאבון!
0 תגובות