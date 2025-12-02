חנות הבוטיק הירושלמית של "מיט צ'ויס", יצרנית בשרים טריים ומוקפדים, מציעה מגוון נתחים מובחרים בשירות אישי. כעת, לקראת שבת חנוכה בה רבים מארחים את משפחותיהם וקרוביהם, תוכלו ליהנות מסעודות שבת מושקעות, חגיגיות ומלאות אווירה. הנתחים נבחרים בקפידה על ידי הקצבים ונחתכים במקום לפי דרישה, ובכך מאפשרים גם ללקוחות פרטיים לחוות קולינריה עילית כמו של השפים הגדולים בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

"מיט צ'ויס", בוטיק הבשרים השוכן במתחם אגריפס 88 הירושלמי, מציע ללקוחותיו מבחר נתחי בשר טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה על ידי הקצבים באיכות בלתי מתפשרת המתאימים לסעודות שבת עם טעם בלתי נשכח וחוויה קולינרית עשירה.

עכשיו, לקראת שבת חנוכה החגיגית, תוכלו להעניק חוויית טעם אופטימלית לאורחים שלכם וליהנות בעצמכם מרמה אחרת של סעודות שבת. השבת המיוחדת נותנת הזדמנות לתבשילי בשר מיוחדים, נתחים משובחים לחמין ונתחים טריים לעונג שבת צרוף שיגרום לכם להודות ולהלל.

הבוטיק הוא חנות המפעל של החברה המייצרת בעצמה את הבשר ומספקת לשורה ארוכה של מסעדות עיליות ומלונות יוקרה מפורסמים. אותה איכות מוקפדת עם מגוון נתחים נרחב, מגיעה גם ישירות לביתם של לקוחות פרטיים שאינם מתפשרים על חוויה מרגשת ומלאת עוצמה בבחירת הבשר שלהם.

בוטיק הבשרים מתמחה בקיצוב לפי דרישת הלקוחות ומספק את חומרי הגלם האיכותיים ביותר ברמת פרמיום. בתוך מבחר הנתחים ניתן למצוא כאלה המתאימים לסעודות שבת חגיגיות עם נתחי פרמיום לקדירה ותבשילים ארוכים דוגמת פילה מדומה, כתף טלה, בשר לחי טרי ובשר לחמין, אוסובוקו ואסאדו ועוד מגוון רחב של נתחים. המוצרים כולם עומדים בסטנדרט האיכות של "מיט צ'ויס" ומאפשרים התנסות בחוויה קולינרית של מסעדות שף עיליות במטבח הפרטי.

כל הנתחים ומוצרי הבשר בבוטיק היוקרתי הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א, ובכך מעניקים ללקוחות שילוב מושלם של כשרות מהודרת, איכות בלתי מתפשרת ושירות אישי.