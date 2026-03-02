מלחמה שאגת הארי - היום השלישי: האם בשל כך שמדינת ישראל היא מדינת אי ונסמכת הרבה על ייבוא, צפוי לנו בקרוב מחסור במזון? במשרד החקלאות וביטחון הזמן השיבו תשובות.
מוקדם יותר היום (שני) נערכה הערכת מצב נוספת במשרד החקלאות וביטחון המזון, בראשות שר החקלאות וביטחון המזון, חה"כ אבי דיכטר ומנכ"ל המשרד, אורן לביא, ובהשתתפות הנהלת המשרד וגורמי המקצוע.
המשרד ממשיך לפעול להבטחת רציפות הייצור ושרשראות האספקה לציבור. אספקת התוצרת החקלאית הטרייה מתקיימת כרגיל.
העבודה במשחטות ובבתי המטבחיים ממשיכה כסדרה. איסוף החלב מהרפתות ואיסוף הביצים מהלולים מתבצעים באופן רציף תוך תיאום עם כלל הגורמים בענפים.
בהיבט הייצוא, ייצוא פרחים ותבלינים, המבוצע דרך האוויר מנתב"ג, מתעכב בשל מגבלות הפעילות האווירית. המשרד פועל מול הגורמים הרלוונטיים למציאת פתרונות ולצמצום הפגיעה ביצואנים.
בנוסף, דווח על נזק מרסיס לכלבייה רשותית בירושלים. לא היו נפגעים באירוע, והשירותים הווטרינריים במשרד מלווים את הטיפול במקום.
"חמ"ל המשרד ממשיך לפעול במתכונת חירום ומעניק מענה שוטף לאתגרים העולים מהשטח. המשרד ימשיך לבצע הערכות מצב ולעדכן בהתאם להתפתחויות", נמסר מהמשרד.
