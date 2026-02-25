כיכר השבת
כמו בקונדיטוריה

אוזני המן הבריאות שכבשו את הרשת - המתכון נחשף

הבצק הכי פריך שתפגשו, מילוי שוקולד עמוק וזילוף לבן דקיק שנותן את הטאץ' של הקונדיטוריה. הן נראות כמו מיליון דולר אבל עשויות מרכיבים שבאמת עושים טוב בגוף, בלי טיפה של מרגרינה או קמח לבן. השנה לא צריך לבחור בין השחיתות לבריאות - פשוט חוטפים אחת או שלוש ישר מהמגש (אוכל ומתכונים)

1תגובות
אוזני המן שמשגעות את הרשת: הן בריאות ונראות מיליון דולר! (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות25
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לבצק:

    • 2 כוסות קמח כוסמין מלא (עדיף 70% למרקם עדין).
    • 1/2 כוס שמן קוקוס (במצב מוצק רך).
    • 1/2 כוס סירופ מייפל טבעי.
    • 1 כפית תמצית וניל.
    • 1 כפית גרידת לימון (הסוד לטעם עשיר).
    • קורט מלח.
    • 1-2 כפות מים קרים (רק אם הבצק לא מתאחד).

    למילוי העשיר:

    • 150 גרם ממרח תמרים איכותי.
    • 2 כפות קקאו הולנדי משובח.
    • 1/2 כוס אגוזי לוז קצוצים דק

    לזילוף:

    • 50 גרם שוקולד לבן איכותי.
    • 1 כפית שמן קוקוס או שמן זית עדין (לברק וזרימה).

    הוראות הכנה: צעד אחר צעד

    1. מכינים את הבצק

    במעבד מזון, מערבבים את הקמח, המלח וגרידת הלימון. מוסיפים את שמן הקוקוס והמייפל ומעבדים בפולסים קצרים רק עד לקבלת פירורים. מוסיפים מים לפי הצורך עד שנוצר כדור בצק. חשוב: לא לעבד יותר מדי כדי לשמור על הפריכות. עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל-30 דקות.

    2. המילוי והעיצוב

    מחממים תנור ל-170 מעלות. מרדדים את הבצק בין שני ניירות אפייה לעובי של כ-3 מ"מ. קורצים עיגולים בעזרת כוס. מניחים כפית גדושה מתערובת המילוי (תמרים, קקאו ואגוזים) במרכז. סוגרים למשולש ומהדקים היטב את הפינות.

    3. אפייה

    אופים 15-20 דקות עד שהן מזהיבות ומתייצבות. מוציאים מהתנור ומניחים להן להתקרר לחלוטין. זה קריטי לשלב הבא!

    4. האמנות: הזילוף הלבן

    ממיסים את השוקולד הלבן עם השמן במיקרוגל (בפולסים של 20 שניות) עד שהוא חלק לגמרי. מעבירים לשקית זילוף קטנה או שקית סנדוויץ' וגוזרים חור פצפון בקצה.

    בתנועה מהירה ורציפה, מזלפים קווי רוחב דקים מעל כל אוזני המן המונחות על המגש.

    טיפ: אל תנסו לדייק בכל עוגייה בנפרד. זילוף מהיר מעל כל המגש יוצר מראה "מבולגן" ומקצועי הרבה יותר.

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    יש תחליף לשמן קוקוס?
    איילת

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד במתכונים לפורים:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר