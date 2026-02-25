אוזני המן הבריאות שכבשו את הרשת - המתכון נחשף

לבצק:

2 כוסות קמח כוסמין מלא (עדיף 70% למרקם עדין).

1/2 כוס שמן קוקוס (במצב מוצק רך).

1/2 כוס סירופ מייפל טבעי.

1 כפית תמצית וניל.

1 כפית גרידת לימון (הסוד לטעם עשיר).

קורט מלח.

1-2 כפות מים קרים (רק אם הבצק לא מתאחד).

למילוי העשיר:

150 גרם ממרח תמרים איכותי.

2 כפות קקאו הולנדי משובח.

1/2 כוס אגוזי לוז קצוצים דק

לזילוף:

50 גרם שוקולד לבן איכותי.

1 כפית שמן קוקוס או שמן זית עדין (לברק וזרימה).

הוראות הכנה: צעד אחר צעד

1. מכינים את הבצק

במעבד מזון, מערבבים את הקמח, המלח וגרידת הלימון. מוסיפים את שמן הקוקוס והמייפל ומעבדים בפולסים קצרים רק עד לקבלת פירורים. מוסיפים מים לפי הצורך עד שנוצר כדור בצק. חשוב: לא לעבד יותר מדי כדי לשמור על הפריכות. עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל-30 דקות.

2. המילוי והעיצוב

מחממים תנור ל-170 מעלות. מרדדים את הבצק בין שני ניירות אפייה לעובי של כ-3 מ"מ. קורצים עיגולים בעזרת כוס. מניחים כפית גדושה מתערובת המילוי (תמרים, קקאו ואגוזים) במרכז. סוגרים למשולש ומהדקים היטב את הפינות.

3. אפייה

אופים 15-20 דקות עד שהן מזהיבות ומתייצבות. מוציאים מהתנור ומניחים להן להתקרר לחלוטין. זה קריטי לשלב הבא!

4. האמנות: הזילוף הלבן

ממיסים את השוקולד הלבן עם השמן במיקרוגל (בפולסים של 20 שניות) עד שהוא חלק לגמרי. מעבירים לשקית זילוף קטנה או שקית סנדוויץ' וגוזרים חור פצפון בקצה.

בתנועה מהירה ורציפה, מזלפים קווי רוחב דקים מעל כל אוזני המן המונחות על המגש.

טיפ: אל תנסו לדייק בכל עוגייה בנפרד. זילוף מהיר מעל כל המגש יוצר מראה "מבולגן" ומקצועי הרבה יותר.

