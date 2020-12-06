הבצק הכי פריך שתפגשו, מילוי שוקולד עמוק וזילוף לבן דקיק שנותן את הטאץ' של הקונדיטוריה.
הן נראות כמו מיליון דולר אבל עשויות מרכיבים שבאמת עושים טוב בגוף, בלי טיפה של מרגרינה או קמח לבן.
השנה לא צריך לבחור בין השחיתות לבריאות - פשוט חוטפים אחת או שלוש ישר מהמגש (אוכל ומתכונים)
באופן כללי, אני מעדיפה לחמניות מקמחים מלאים, בסגנון מחמצת, עם טעמים עמוקים וללא כל קשר לבריאות ודווקא את קמח הכוסמין אני מחבבת במיוחד. יש לו טעם אגוזי והוא מאד משביע ומה שהכי כיף בו, זו העובדה שהוא סופר ידידותי לילדים. הסוד בלחמניות הללו טמון בעיקר בטכניקת הרידוד והקיפול שיוצרת שכבות אווריריות במיוחד (מתכונים, אוכל)