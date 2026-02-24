מצרכים
- 1 שקית כרובית קפואה (800 גרם, מופשרת ומסוננת) - אפשר גם ראש כרובית טרי מפורק לפרחים.
- 2 כפיות אבקת שום.
- 2 כפיות פפריקה מתוקה (בשמן או מעושנת, למי שאוהב טעם עמוק).
- 1.5 כפיות אבקת מרק בצל.
- 1 כפית רוזמרין יבש (או טימין).
- 1 כפית מלח.
- 1/2 כפית פלפל שחור.
- 1/4 כוס רוטב ברביקיו
- מיונז שום לזילוף (אפשר לקנות מוכן או לערבב מיונז עם שום כתוש ומעט לימון).
- 8-10 קרקרים מלוחים (עדיף עם גרעינים או שומשום), מפוררים גס.
- 1/4 כוס גרגירי רימון (בשביל הצבע והפרשנות הפורימית).
הוראות הכנה
מחממים ומכינים: מחממים תנור ל-220 מעלות. מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומשמנים מעט בתרסיס שמן או במברשת.
מתבלים: אם משתמשים בכרובית קפואה, יש להפשיר אותה קלות ולסנן מנוזלים. בקערה גדולה, מערבבים את פרחי הכרובית עם התבלינים היבשים (שום, פפריקה, אבקת מרק, רוזמרין, מלח ופלפל) עד שהם מצופים היטב.
הרוטב: מוסיפים את רוטב הברביקיו לקערה ומערבבים שוב, כך שכל פרח כרובית מקבל מעטפת דביקה וטעימה.
צלייה: מפזרים את הכרובית בשכבה אחת על התבנית. מכניסים לתנור למשך 20 דקות. מוציאים, הופכים/מערבבים מעט, ומחזירים ל-20 דקות נוספות (או עד שהכרובית רכה ושחומה בקצוות).
הגשה חגיגית: מעבירים את הכרובית החמה לצלחת הגשה יפה. מזלפים מעל פסים של מיונז שום, מפזרים את פירורי הקרקרים ואת גרגירי הרימון.
טיפ לשדרוג: אם אין לכם קרקרים, אפשר להשתמש בגרעיני דלעת קלויים או בשומשום קלוי לקבלת אפקט הקראנץ'.
