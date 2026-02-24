כיכר השבת
קריספי וממכר

תשכחו מכל מה שידעתם על כרובית: המתכון המושלם והקראנצ'י לסעודת פורים החגיגית

בין משלוח מנות אחד לשני, כשהמטבח עמוס והזמן דוחק, מצאנו לכם את התוספת המושלמת לסעודה: פרחי כרובית צלויים בתיבול עמוק, עם קראנץ' מפתיע ומראה חגיגי שיגנוב את ההצגה על השולחן. בונוס: אפשר להכין אותה גם כשהילדים נתפסים לכם על הכתף (אוכל ומתכונים)

כרובית ברוטב ברביקיו ממכר במינימום עבודה (צילום: טלי בר)
סועדים8
זמן הכנה55 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 1 שקית כרובית קפואה (800 גרם, מופשרת ומסוננת) - אפשר גם ראש כרובית טרי מפורק לפרחים.
    • 2 כפיות אבקת שום.
    • 2 כפיות פפריקה מתוקה (בשמן או מעושנת, למי שאוהב טעם עמוק).
    • 1.5 כפיות אבקת מרק בצל.
    • 1 כפית רוזמרין יבש (או טימין).
    • 1 כפית מלח.
    • 1/2 כפית פלפל שחור.
    • 1/4 כוס רוטב ברביקיו
    • מיונז שום לזילוף (אפשר לקנות מוכן או לערבב מיונז עם שום כתוש ומעט לימון).
    • 8-10 קרקרים מלוחים (עדיף עם גרעינים או שומשום), מפוררים גס.
    • 1/4 כוס גרגירי רימון (בשביל הצבע והפרשנות הפורימית).

    הוראות הכנה

    מחממים ומכינים: מחממים תנור ל-220 מעלות. מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומשמנים מעט בתרסיס שמן או במברשת.

    מתבלים: אם משתמשים בכרובית קפואה, יש להפשיר אותה קלות ולסנן מנוזלים. בקערה גדולה, מערבבים את פרחי הכרובית עם התבלינים היבשים (שום, פפריקה, אבקת מרק, רוזמרין, מלח ופלפל) עד שהם מצופים היטב.

    הרוטב: מוסיפים את רוטב הברביקיו לקערה ומערבבים שוב, כך שכל פרח כרובית מקבל מעטפת דביקה וטעימה.

    צלייה: מפזרים את הכרובית בשכבה אחת על התבנית. מכניסים לתנור למשך 20 דקות. מוציאים, הופכים/מערבבים מעט, ומחזירים ל-20 דקות נוספות (או עד שהכרובית רכה ושחומה בקצוות).

    הגשה חגיגית: מעבירים את הכרובית החמה לצלחת הגשה יפה. מזלפים מעל פסים של מיונז שום, מפזרים את פירורי הקרקרים ואת גרגירי הרימון.

    טיפ לשדרוג: אם אין לכם קרקרים, אפשר להשתמש בגרעיני דלעת קלויים או בשומשום קלוי לקבלת אפקט הקראנץ'.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בתוספות:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר