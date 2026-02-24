הוראות הכנה

מחממים ומכינים: מחממים תנור ל-220 מעלות. מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומשמנים מעט בתרסיס שמן או במברשת.

מתבלים: אם משתמשים בכרובית קפואה, יש להפשיר אותה קלות ולסנן מנוזלים. בקערה גדולה, מערבבים את פרחי הכרובית עם התבלינים היבשים (שום, פפריקה, אבקת מרק, רוזמרין, מלח ופלפל) עד שהם מצופים היטב.

הרוטב: מוסיפים את רוטב הברביקיו לקערה ומערבבים שוב, כך שכל פרח כרובית מקבל מעטפת דביקה וטעימה.

צלייה: מפזרים את הכרובית בשכבה אחת על התבנית. מכניסים לתנור למשך 20 דקות. מוציאים, הופכים/מערבבים מעט, ומחזירים ל-20 דקות נוספות (או עד שהכרובית רכה ושחומה בקצוות).

הגשה חגיגית: מעבירים את הכרובית החמה לצלחת הגשה יפה. מזלפים מעל פסים של מיונז שום, מפזרים את פירורי הקרקרים ואת גרגירי הרימון.

טיפ לשדרוג: אם אין לכם קרקרים, אפשר להשתמש בגרעיני דלעת קלויים או בשומשום קלוי לקבלת אפקט הקראנץ'.

בתאבון!

