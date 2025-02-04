אין כמו מתכון בסגנון היאפצ'ק המוכר, רק עם טוויסט: הבשר הטחון שמשולב עם תבלינים, בצל מטוגן וקטשופ יוצר שכבת בשר עסיסית שמתווספת בין שתי שכבות תפוחי אדמה רכות. פשטידה זו מתאימה לארוחה משפחתית או כתוספת מרשימה בשולחן שבת - והילדים פשוט אוהבים אותה! (אוכל ומתכונים)
העלאת המלגות לאברכים עוררה, כצפוי, הסתה חסרת תקדים; במסגרת פינת "עובר ושב" בתוכנית הכלכלית יצא אברומי לינשה אל הישיבה הגדולה בעולם - ישיבת מיר, ושאל את האברכים - מה דעתם? האם עלינו לדרוש בלי להתנצל או שמא עלינו לפעול בחוכמה? • וגם, האם תוספת 600 לאברך - כה חשובה? • צפו (הכלכלית)
חציל מצופה בפירורי לחם הוא נשנוש שכולנו מכירים (ואוהבים), אבל קוביות חצילים קריספיות עם גבינת פרמזן ורוטב מרינרה אדמדם - זה כבר סיפור אחר. מתכון קל ומהיר הכנה למנת פתיחה יפה, טעימה ומעניינת (מתכונים, אוכל)
תוספת מתפוחי אדמה היא תמיד דבר כיפי וגמיש. ישנן אינסוף דרכים להכין אותם וזו אחת היפות שבהן: דומינו מפרוסות תפוחי אדמה דקות במיוחד עטופות ברוטב עדין, מה שהופך אותן למנת צד אולטימטיבית לכל עיקרית (מתכונים, אוכל)
אושרית אברג'יל היא אושיית אינסטגרם שמנפקת לקהל עוקביה הנאמן מתכונים למאכלים ביתיים מרכיבים זמינים, אך תמיד יהיה שם טוויסט שמצליח להפיל לנו את הלסת. המתכון הזה מצוין להגשה בליל שבת לצד בשר או עוף (מתכונים לשבת, אוכל)