פשטידת היאפצ'ק עם בשר טחון: פשוט להכנה וכולם מתלהבים

סועדים10
זמן הכנה135 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי
מצרכים
לשכבת תפוחי האדמה:
- 3 בצלים קצוצים
- ⅓ כוס שמן לטיגון
- 8 תפוחי אדמה מבושלים ורכים
- 4 ביצים
- 2 כוסות קמח
- ½ כוס שמן
- 1 כפית מלח
לשכבת הבשר:
- 500 גרם בשר טחון
- ½ כפית מלח
- 1 כף סוכר
- 1 ביצה
- 1 בצל קצוץ מטוגן (רצוי לטגן יחד עם שלושת הבצלים של שכבת תפוחי האדמה ולשמור מראש מרבע מכמות הבצל המטוגן)
- 1 כף קטשופ
- ¼ כפית פלפל שחור
אופן ההכנה
מכינים את תפוחי האדמה:
- מבשלים את תפוחי האדמה עד לריכוך.
- מטגנים את הבצל הקצוץ בשליש כוס שמן עד להזהבה. (מומלץ לטגן 4 בצלים ולשמור רבע מהכמות לשכבת הבשר)
- מועכים את תפוחי האדמה ומערבבים עם הבצל המטוגן, הביצים, הקמח, השמן והמלח – עד שמתקבלת תערובת אחידה.
מכינים את שכבת הבשר:
מערבבים את הבשר הטחון עם המלח, הסוכר, הביצה, הבצל המטוגן, הקטשופ והפלפל השחור לתערובת אחידה.
הרכבת הפשטידה:
מניחים נייר אפייה בתבנית תנור ענקית ומשמנים אותה קלות.
יוצקים מחצית מכמות תערובת תפוחי האדמה ומשטחים.
מעליה יוצקים את תערובת הבשר ומשטחים היטב.
מסיימים בשכבה נוספת של תערובת תפוחי האדמה.
אופים:
מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות ואופים במשך כשעה וחצי עד שהפשטידה מזהיבה ויציבה.
טיפ:
במקום תבנית ענקית, ניתן לחלק את התערובות ל-4 תבניות אינגליש קייק - וכך לקבל פשטידות אישיות שנוחות להקפאה ולהגשה.
