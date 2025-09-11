כיכר השבת
המתכון שיגנוב את ההצגה בשולחן החג השנה - עוף מקורמל בדבש

זהב בתבנית - כך נראה העוף הזה כשהוא יוצא מהתנור: נמס בפה, מתוק - מלוח, עטוף בבצל מקורמל שממלא את הבית בריח שאין לעמוד בפניו. תוסיפו ערמונים שמתחבאים בין השכבות ותגלו מנה חגיגית שכל סועד יתאהב בה כבר מהביס הראשון (אוכל ומתכונים)

עוף חגיגי עם בצל מקורמל בדבש וערמונים - מתכון מנצח לשולחן ראש השנה (צילום: כיכר אוכל)
מנות/יחידות12
זמן הכנה135 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי

מצרכים

    • 12 חתיכות עוף (מומלץ: כרעיים/ירכיים)
    • 10 בצלים בינוניים, פרוסים דק
    • 1 כוס דבש
    • 2 כפות שמן קנולה
    • 2 כוסות ערמונים מבושלים/קלויים
    • מלח
    • פלפל

    הוראות הכנה

    בסיר רחב ועמוק, שימו את הבצל והדבש.

    בשלו על חום בינוני - נמוך כ-30 דקות עד שהבצל מתקרמל ומשחים. הקפידו לערבב מדי פעם.

    בזמן שהבצל מתבשל, תבלו את העוף במלח, פלפל ושמן. סדרו אותו בשכבה אחת בתבנית אפייה עם מכסה צמוד.

    כשהבצל מוכן, שפכו את תערובת הבצל והדבש על העוף ופרסו באופן שווה כך שכל החתיכות יכוסו.

    כסו ואפו בתנור שחומם ל-175 מעלות, למשך שעה ו־20 דקות.

    הוסיפו את הערמונים, ערבבו בעדינות עם כף כך שייכנסו מתחת לבצל ומסביב לעוף. כסו ואפו עוד 20–40 דקות, עד שהכול מקורמל, זהוב ורך במזלג.

    טיפ: המנה נשמרת בהקפאה.

    בתאבון!

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

