המתכון שיגנוב את ההצגה בשולחן החג השנה - עוף מקורמל בדבש

הוראות הכנה

בסיר רחב ועמוק, שימו את הבצל והדבש.

בשלו על חום בינוני - נמוך כ-30 דקות עד שהבצל מתקרמל ומשחים. הקפידו לערבב מדי פעם.

בזמן שהבצל מתבשל, תבלו את העוף במלח, פלפל ושמן. סדרו אותו בשכבה אחת בתבנית אפייה עם מכסה צמוד.

כשהבצל מוכן, שפכו את תערובת הבצל והדבש על העוף ופרסו באופן שווה כך שכל החתיכות יכוסו.

כסו ואפו בתנור שחומם ל-175 מעלות, למשך שעה ו־20 דקות.

הוסיפו את הערמונים, ערבבו בעדינות עם כף כך שייכנסו מתחת לבצל ומסביב לעוף. כסו ואפו עוד 20–40 דקות, עד שהכול מקורמל, זהוב ורך במזלג.

טיפ: המנה נשמרת בהקפאה.

בתאבון!

