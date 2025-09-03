שימו לב: כל הכמויות במתכון הן בכוס מדידה סטנדרטית בנפח של 200 מ"ל.

הוראות הכנה:

כוסיות הגבינה והקרמל: הקינוח המרשים שייראה כאילו נקנה מקונדיטוריה כיכר אוכל | 01.09.25

ערבוב: בקערה גדולה, ערבבו יחד את כל המצרכים - שמן, קקאו, סוכר, ביצים, סוכר וניל, קמח ואבקת אפייה - עד שמתקבלת תערובת אחידה. התערובת תהיה מעט דביקה.

קירור: כסו את הקערה והכניסו אותה למקפיא לשעה, עד שהבצק מתקשה מספיק כדי לעבוד איתו.

חימום תנור: חממו תנור מראש ל-180 מעלות צלזיוס. הכינו תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה.

יצירת העוגיות: צרו עיגולים קטנים מהבצק. גלגלו אותם לכדורים קטנים בעזרת הידיים.

ציפוי: הניחו את הכדורים על תבנית אפייה. פזרו בנדיבות אבקת סוכר מעל כל כדור בעזרת נפה מיוחדת המיועדת לכך, או באמצעות כלי אחר שיסייע בפיזור אחיד.

אפייה: הניחו את הכדורים המצופים על התבנית במרווחים. הכניסו את התבנית לתנור שחומם מראש, על 180 מעלות חום ואפו למשך 10 דקות בדיוק. העוגיות ישתטחו מעט וייווצרו עליהן סדקים, מה שמעניק להן את המראה הייחודי.

קירור והגשה: הוציאו את העוגיות מהתנור ותנו להן להתקרר לגמרי לפני שאתם מעבירים אותן לכלי אחסון. כשהן מתקררות, הן מתייצבות ונעשות פריכות מבחוץ.

