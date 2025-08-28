כיכר השבת
ריח וטעם משכרים

מתכון העוגה שמשגע את המשפחה: תפוחים בניחוח קינמון

ריח התפוחים והקינמון שמתפזר בבית בערב שבת הוא מסוג הדברים שאי אפשר לעמוד בפניהם | עוגה פריכה ורכה בו־זמנית, כזו שנעלמת מהשולחן הרבה לפני שמספיקים להגיד "קינוח" | מתאים גם כתוספת לבשר למשפחות שאוהבות מתוק (אוכל ומתכונים)

1תגובות
קינוח תפוחים מושלם לשבת: מתכון פריך, ריחני וממכר (צילום: באדיבות המצלם)
סועדים10
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    • 2 תבניות אינליש קייק

    לבצק פרורים:

    • ¾ כוס שמן
    • ¾ כוס קמח
    • 1.5 כפית אבקת אפייה
    • 2 ורבע כוסות קווקר (שיבולת שועל)
    • קורט מלח
    • 1 ורבע כוס סוכר חום

    למלית:

    • 7 תפוחים קלופים וחתוכים לקוביות קטנות
    • 2 כפות קינמון
    • ⅓ כוס סוכר
    • 2 כפיות מיץ לימון

    אופן ההכנה

    בקערה גדולה מערבבים את כל חומרי הבצק עד לקבלת תערובת אחידה.

    משטחים שני שלישים מהבצק בתבניות אינגליש קייק (שתי תבניות).

    בקערה נפרדת מערבבים את כל חומרי המלית - תפוחים, קינמון, סוכר ולימון.

    שופכים את המלית על הבצק שבתבניות.

    מפזרים מעל את שאר הבצק כפרורים (השליש שנותר).

    אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, עד שהעוגה מזהיבה וריח הקינמון ממלא את כל הבית.

    התוצאה: פשטידת תפוחים פריכה מבחוץ, רכה מבפנים, כזו שאי אפשר להפסיק "ליישר את הקצוות".

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (90%)

    לא (10%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    כדאי לבשל מעט את התפוחים וחומרי המלית, זה יוצא מושלם
    מנסיון

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בתוספות:

    לעוד כתבות
    כיכר השבת
    פנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר