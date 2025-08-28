מתכון העוגה שמשגע את המשפחה: תפוחים בניחוח קינמון

לבצק פרורים:

¾ כוס שמן

¾ כוס קמח

1.5 כפית אבקת אפייה

2 ורבע כוסות קווקר (שיבולת שועל)

קורט מלח

1 ורבע כוס סוכר חום

למלית:

7 תפוחים קלופים וחתוכים לקוביות קטנות

2 כפות קינמון

⅓ כוס סוכר

2 כפיות מיץ לימון

אופן ההכנה

בקערה גדולה מערבבים את כל חומרי הבצק עד לקבלת תערובת אחידה.

משטחים שני שלישים מהבצק בתבניות אינגליש קייק (שתי תבניות).

בקערה נפרדת מערבבים את כל חומרי המלית - תפוחים, קינמון, סוכר ולימון.

שופכים את המלית על הבצק שבתבניות.

מפזרים מעל את שאר הבצק כפרורים (השליש שנותר).

אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, עד שהעוגה מזהיבה וריח הקינמון ממלא את כל הבית.

התוצאה: פשטידת תפוחים פריכה מבחוץ, רכה מבפנים, כזו שאי אפשר להפסיק "ליישר את הקצוות".