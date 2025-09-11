הוספתם יותר מדי מלח? אל תזרקו לפח - זה הפתרון

קרה לכם שהיד החליקה – ופתאום התבשיל שלכם טוען שהוא הים התיכון? אתם לא לבד. גם לשפים הכי מדויקים זה קורה (שלא נדבר על אלו ש"מבזקים מלח" בהיסח דעת).

אז מה עושים כשיש יותר מדי מלח? זורקים? ממש לא. הנה כמה פתרונות שתמיד עובדים:

1. תפוח אדמה מציל חיים

קלסיקה ישנה וטובה - מוסיפים כמה קוביות תפוח אדמה לסיר. הוא סופג חלק מהמליחות תוך כדי בישול. אחרי 15–20 דקות, טועמים שוב.

2. מדללים

אם זה מרק/רוטב – תוספת של מים, ציר תאזן את הטעמים.

3. מוסיפים נפח

אם נשאר לכם זמן וחומר גלם, תבשלו כמות נוספת בלי מלח או הוסיפו ירקות/פטריות וכל מה שתרצו להוסיף בלי מלח; וערבבו יחד. בדרך כלל זה הכי יעיל.

4. איזון בטעמים

לא, אל תעשו מזה גלידה אבל לפעמים טיפה מתיקות (סילאן, דבש, או אפילו גזר מגורד) מאזנת את התחושה המלוחה בפה. במיוחד ברטבים.

5. אחד מסודות המטבח

מיץ לימון (או כל חומציות עדינה כמו חומץ תפוחים/יין לבן) יכול בהחלט לעזור במנות מלוחות מדי – לא כי הוא "מוריד" את כמות המלח, אלא כי הוא מטשטש את התחושה של המליחות בפה.

אך ממש בזהירות רבה שלא יחמיץ את כל המנה.

החומצה מאזנת את טעמי המנה ומסיחה את החיך, מה שגורם למליחות להרגיש פחות דומיננטית. זה טריק מקצועי שמטבחים טובים משתמשים בו, בעיקר ברטבים, מרקים או תבשילים עם בסיס עשיר.

ומה הכי חשוב?

לטעום כל הזמן. לא לסמוך על הזיכרון או על היד. והכי חשוב לא להילחץ. גם אם המלח ברח - אתם עוד שווים הרבה!

טיפ אישי לסיום:

אם לא הצלחתם להציל את כל המנה - הפכו אותה לחלק מתוספת אחרת. למשל, רוטב מלוח יכול להשתלב עם אורז לא מתובל, וכך לא ילך לפח.

המטבח הוא המקום הכי מעניין שבו תוכלו לפתח את היצירתיות שלכם!