איך להכין סלט אבוקדו מושלם תוך 5 דקות? הטיפ שעושה את ההבדל

מי אמר שסלט זה משעמם? אנחנו כאן כדי להוכיח לכם שהשילוב הנכון יכול להפוך כל צלחת לחגיגה של טעמים וצבעים. הסלט הזה מרענן, קרמי ומפנק - והוא מוכן בתוך דקות ספורות! (אוכל ומתכונים)

סלט אבוקדו ועגבניות פיקנטי (צילום: כיכר אוכל)
סועדים4
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 1 אבוקדו גדול, חתוך לקוביות עסיסיות
    • 1 ביצה קשה, חתוכה לקוביות
    • 2 עגבניות קטנות, פרוסות לקוביות מפתות
    • 3 מלפפון חמוץ, חתוך לקוביות
    • חצי כפית מלח
    • רבע כפית אבקת שום
    • 6 טיפות מיץ לימון
    • כף מיונז
    • אופציונלי: שומשום לקישוט

    אופן ההכנה:

    כל מה שאתם צריכים זה לערבב בקערה את האבוקדו, הביצה, העגבניות והמלפפון החמוץ. להוסיף מלח, אבקת שום, מיץ לימון וכף מיונז - ולערבב היטב. טעמו ותקנו טעמים לפי טעמכם. לקבלת טוויסט קראנצ’י ומרהיב לעין, פזרו מעל מעט שומשום לפני ההגשה.

    טיפ שלנו:

    הסלט הזה מושלם לצד ארוחת בוקר מפנקת, כחטיף בריא בין הארוחות או כתוספת צבעונית לשולחן חגיגי.

