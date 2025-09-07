איך להכין סלט אבוקדו מושלם תוך 5 דקות? הטיפ שעושה את ההבדל

סועדים4
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 1 אבוקדו גדול, חתוך לקוביות עסיסיות
- 1 ביצה קשה, חתוכה לקוביות
- 2 עגבניות קטנות, פרוסות לקוביות מפתות
- 3 מלפפון חמוץ, חתוך לקוביות
- חצי כפית מלח
- רבע כפית אבקת שום
- 6 טיפות מיץ לימון
- כף מיונז
- אופציונלי: שומשום לקישוט
אופן ההכנה:
כל מה שאתם צריכים זה לערבב בקערה את האבוקדו, הביצה, העגבניות והמלפפון החמוץ. להוסיף מלח, אבקת שום, מיץ לימון וכף מיונז - ולערבב היטב. טעמו ותקנו טעמים לפי טעמכם. לקבלת טוויסט קראנצ’י ומרהיב לעין, פזרו מעל מעט שומשום לפני ההגשה.
טיפ שלנו:
הסלט הזה מושלם לצד ארוחת בוקר מפנקת, כחטיף בריא בין הארוחות או כתוספת צבעונית לשולחן חגיגי.
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות