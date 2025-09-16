ללא מיקסר ריבועי שוקולד צ'יפס: המתכון המהיר והטעים שישדרג לכם כל אירוח אין מי שלא אוהב ריבועים מתוקים שנחתכים יפה, נראים מעולה על צלחת הגשה ויותר מהכול: לא דורשים יותר מדי זמן עבודה. המתכון הבא לעוגת ריבועי שוקולד צ’יפס משלב בצק קראנצ’י עם מלית רכה ומפנקת, ויוצא טעים בטירוף. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא לערבב, לאפות, וליהנות מהמחמאות (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 13:26