ריבועי שוקולד צ'יפס: המתכון המהיר והטעים שישדרג לכם כל אירוח

אין מי שלא אוהב ריבועים מתוקים שנחתכים יפה, נראים מעולה על צלחת הגשה ויותר מהכול: לא דורשים יותר מדי זמן עבודה. המתכון הבא לעוגת ריבועי שוקולד צ’יפס משלב בצק קראנצ’י עם מלית רכה ומפנקת, ויוצא טעים בטירוף. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא לערבב, לאפות, וליהנות מהמחמאות (אוכל ומתכונים)

עוגת ריבועי שוקולד צ’יפס (טלי בר)
סועדים10
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לבצק:

    • ½ 1 כוסות קמח
    • ¾ כוס סוכר חום
    • 75 גרם מרגרינה רכה
    • ¾ כוס חמאת בוטנים

    למלית:

    • ½ 1 כוסות סוכר חום
    • 3 ביצים
    • ¾ כפית מלח
    • 1 כוס קוקוס טחון
    • 150 גרם שוקולד צ’יפס

    אופן ההכנה

    מכינים את הבצק - מערבבים את כל חומרי הבצק בקערה בעזרת כף פשוטה עד לקבלת תערובת אחידה.

    אופים חלקית - משטחים את הבצק בתבנית בינונית (גודל A4ׂ) מרופדת בנייר אפייה, ואופים בתנור שחומם מראש ל־180 מעלות, כ־10 דקות בלבד.

    מכינים את המלית - בקערה נפרדת מערבבים את כל חומרי המלית עד לקבלת תערובת חלקה.

    מאחדים ואופים - יוצקים את המלית מעל הבצק האפוי למחצה, משטחים יפה, ומחזירים לתנור לאפייה נוספת של 15 דקות.

    מקררים וחותכים - מניחים לעוגה להתקרר לגמרי, ורק אז חותכים לריבועים שווים ויפים.

    ריבוע אחד, ועוד אחד... ופתאום התבנית ריקה. עוגה מושלמת לשבת וחג, לאירוח או פשוט כשבא משהו מתוק ליד הקפה.

    בתאבון!

