ריבועי שוקולד צ'יפס: המתכון המהיר והטעים שישדרג לכם כל אירוח

סועדים10
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
לבצק:
- ½ 1 כוסות קמח
- ¾ כוס סוכר חום
- 75 גרם מרגרינה רכה
- ¾ כוס חמאת בוטנים
למלית:
- ½ 1 כוסות סוכר חום
- 3 ביצים
- ¾ כפית מלח
- 1 כוס קוקוס טחון
- 150 גרם שוקולד צ’יפס
אופן ההכנה
מכינים את הבצק - מערבבים את כל חומרי הבצק בקערה בעזרת כף פשוטה עד לקבלת תערובת אחידה.
אופים חלקית - משטחים את הבצק בתבנית בינונית (גודל A4ׂ) מרופדת בנייר אפייה, ואופים בתנור שחומם מראש ל־180 מעלות, כ־10 דקות בלבד.
מכינים את המלית - בקערה נפרדת מערבבים את כל חומרי המלית עד לקבלת תערובת חלקה.
מאחדים ואופים - יוצקים את המלית מעל הבצק האפוי למחצה, משטחים יפה, ומחזירים לתנור לאפייה נוספת של 15 דקות.
מקררים וחותכים - מניחים לעוגה להתקרר לגמרי, ורק אז חותכים לריבועים שווים ויפים.
ריבוע אחד, ועוד אחד... ופתאום התבנית ריקה. עוגה מושלמת לשבת וחג, לאירוח או פשוט כשבא משהו מתוק ליד הקפה.
בתאבון!
