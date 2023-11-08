אין מי שלא אוהב ריבועים מתוקים שנחתכים יפה, נראים מעולה על צלחת הגשה ויותר מהכול: לא דורשים יותר מדי זמן עבודה. המתכון הבא לעוגת ריבועי שוקולד צ’יפס משלב בצק קראנצ’י עם מלית רכה ומפנקת, ויוצא טעים בטירוף. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא לערבב, לאפות, וליהנות מהמחמאות (אוכל ומתכונים)
להכין עוגה מעולם לא היה קל כל כך: כל מה שאתם צריכים זה גלידה, בכל טעם שרק תרצו, אחת ששכבה חודשים במקפיא או אחת שקניתם עכשיו וקמח תופח. כדי לשדרג את העסק אפשר להוסיף חופן של כל תוספת אהובה - שוקולד צ'יפס, סוכריות צבעוניות, אגוזים או קוביות של פירות (מתכונים, אוכל)