כמה שעות לתוך הצום, ולצמים קשה הראש מתחיל לכאוב, הגוף מתייבש והספירה לאחור עד שבירת הצום מתישה. בדיוק בשביל זה שווה להכיר מתכון פשוט וקל להכנה - משקה אלקטרוליטים טבעי שמכינים בבית תוך שתי דקות, בלי אבקות ובלי כימיקלים.

היופי בו? הוא מתאים גם לפני הצום, כדי לעזור לגוף לשמור על הנוזלים ולצמצם תחושת צמא, וגם אחרי הצום, כשצריך למלא מחדש את המחסנים ולהחזיר לגוף את מה שאיבדנו. ואם תרצו להתפנק - אפשר להפוך את המשקה לארטיקים קפואים ובריאים.

מה הם בכלל אלקטרוליטים?

מדובר במינרלים חיוניים כמו נתרן, אשלגן ומגנזיום ששומרים על איזון הנוזלים בגוף, משפיעים על תפקוד השרירים (כולל הלב) ועל מערכת העצבים. בצום או בחום, הגוף מאבד אותם, ולכן החזרת האלקטרוליטים חיונית בדיוק כמו שתיית מים.

מצרכים:

חצי כוס מיץ תפוזים סחוט טרי

רבע כוס מיץ לימון סחוט טרי

2 כוסות מים (או כוס אחת להכנת ארטיקים)

חצי עד כף דבש טבעי, לפי הטעם

שמינית כפית מלח הימלאיה ורוד

קוביות קרח – לפי הצורך

אופן ההכנה:

סוחטים תפוזים ולימון ומוזגים לקנקן או כוס גדולה.

מוסיפים מים, דבש ומלח, ומערבבים היטב עד שהדבש נמס.

טועמים - ומכוונים מתיקות לפי הצורך.

מוסיפים קוביות קרח ושותים קר וצונן.

לארטיקים:

מוזגים את המשקה לתבניות שלגונים, מקפיאים 6-8 שעות ומקבלים פינוק בריא ומרענן לכל המשפחה.

טיפ לצמים:

לפני הצום - שתו כוס מהמשקה הזה כחלק מההכנה, בנוסף לשתייה מרובה של מים. זה יעזור לשמור על מאגרי הנוזלים ולדחות את תחושת הצמא.

אחרי הצום - התחילו בכוס משקה קטנה, שתחזיר לגוף נוזלים ומינרלים בצורה עדינה, ורק אחר כך עברו לארוחה.

בתאבון וצום קל!