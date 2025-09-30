כיכר השבת
משקה אלקטרוליטים

המשקה שיקל עליכם בצום וגם יחזיר לכם כוחות אחרי: כך תכינו אותו

בצום הגוף שלנו עובר טלטלה - שעות בלי מים ואוכל, תחושת יובש, חולשה וכאב ראש שמופיעים בדיוק כשאנחנו צריכים הכי הרבה כוח. אבל יש טריק קטן שיכול לשנות לגמרי את החוויה: משקה טבעי, פשוט להכנה, שמכינים בבית בדקה - והוא גם מקל על הצום וגם מחזיר את האנרגיה אחריו (אוכל ומתכונים)

משקה האלקטרוליטים הטבעי שכולם מדברים עליו (טלי בר)

כמה שעות לתוך הצום, ולצמים קשה הראש מתחיל לכאוב, הגוף מתייבש והספירה לאחור עד שבירת הצום מתישה. בדיוק בשביל זה שווה להכיר מתכון פשוט וקל להכנה - משקה אלקטרוליטים טבעי שמכינים בבית תוך שתי דקות, בלי אבקות ובלי כימיקלים.

היופי בו? הוא מתאים גם לפני הצום, כדי לעזור לגוף לשמור על הנוזלים ולצמצם תחושת צמא, וגם אחרי הצום, כשצריך למלא מחדש את המחסנים ולהחזיר לגוף את מה שאיבדנו. ואם תרצו להתפנק - אפשר להפוך את המשקה לארטיקים קפואים ובריאים.

מה הם בכלל אלקטרוליטים?

מדובר במינרלים חיוניים כמו נתרן, אשלגן ומגנזיום ששומרים על איזון הנוזלים בגוף, משפיעים על תפקוד השרירים (כולל הלב) ועל מערכת העצבים. בצום או בחום, הגוף מאבד אותם, ולכן החזרת האלקטרוליטים חיונית בדיוק כמו שתיית מים.

מצרכים:

  • חצי כוס מיץ תפוזים סחוט טרי
  • רבע כוס מיץ לימון סחוט טרי
  • 2 כוסות מים (או כוס אחת להכנת ארטיקים)
  • חצי עד כף דבש טבעי, לפי הטעם
  • שמינית כפית מלח הימלאיה ורוד
  • קוביות קרח – לפי הצורך

אופן ההכנה:

סוחטים תפוזים ולימון ומוזגים לקנקן או כוס גדולה.

מוסיפים מים, דבש ומלח, ומערבבים היטב עד שהדבש נמס.

טועמים - ומכוונים מתיקות לפי הצורך.

מוסיפים קוביות קרח ושותים קר וצונן.

לארטיקים:

מוזגים את המשקה לתבניות שלגונים, מקפיאים 6-8 שעות ומקבלים פינוק בריא ומרענן לכל המשפחה.

טיפ לצמים:

לפני הצום - שתו כוס מהמשקה הזה כחלק מההכנה, בנוסף לשתייה מרובה של מים. זה יעזור לשמור על מאגרי הנוזלים ולדחות את תחושת הצמא.

אחרי הצום - התחילו בכוס משקה קטנה, שתחזיר לגוף נוזלים ומינרלים בצורה עדינה, ורק אחר כך עברו לארוחה.

בתאבון וצום קל!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בשבתות וחגים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר