מה ואיך מומלץ לאכול לקראת צום יום כיפור? 

הרבו בשתיית מים - מומלץ לשתות מים לאורך כל היום ואל תסתמכו על השעות האחרונות כי שתיה מרוכזת של כמות גדולה בבת אחת אינה יעילה להרוויית הגוף. הימנעו משתיה של מתוקים הגורמים לתחושת צמא. מספר ימים לפני הצום הפחיתו שתיה של משקאות המכילים קפאין כגון: קפה, תה שחור, קולה ומשקאות אנרגיה.

מספר ארוחות – מומלץ לאכול מספר ארוחות ביום, גם למי שאינו רגיל בכך: ארוחת בוקר, ארוחת ביניים, סעודת צהריים וסעודה מפסקת. פיזור הארוחות למהלך כל היום יסייע במילוי יעיל של מאגרי האנרגיה לקראת הצום. לאנשים המורגלים לאכול כמויות קטנות וגם ילדים שצמים מומלץ לאכול כל שעתיים.

סעודת הצהריים – מומלץ לכלול את המזונות הבאים להאטת קצב ריקון הקיבה והגברת תחושת השובע : דגנים מלאים כמו: לחמים מקמח מלא, אטריות מקמח מלא/קוסקוס מלא/אורז מלא/פשטידות. חלבונים כגון: דגים לא מטוגנים ולא מתובלים מדי, עוף מבושל ולא צלוי או אפוי, קטניות מבושלות כגון שעועית יבשה, עדשים, גרגרי חומוס, אפונה. להוסיף ירקות טריים או מבושלים, לתבל את המזון בשמן זית. אפשר גם טחינה.

סעודה מפסקת – מומולץ לאכול את המזונות כמו בסעודת הצהריים למעט דגים. מומלץ לאכול כמויות סבירות ולהימנע מאכילה מוגזמת אשר תגרום לתחושת כובד ואי נוחות במערכת העיכול.

מזונות שמומלץ להימנע – במהלך היום מומלץ לאכול מוצרים עם סימון ירוק ולהימנע ממזונות מעובדים וממזונות עתירי מלח כגון: שימורים, חמוצים, גבינות מלוחות, אבקות מרק, רטבים מוכנים, מאכלים מטוגנים, חריפים.

המלצות להכנת המזון- מומלץ להעדיף שיטות בישול ואידוי ולהימנע מטיגון ותיבול יתר. להפחית באופן ניכר את כמויות המלח בבישול, וכן את השימוש באבקות מרק ורטבים מוכנים. במקומם להעדיף עשבי תיבול.

המלצה להורים: רצוי להכין לילדים טרם יום הכיפורים אוכל מזין כדי שלא יעברו את היום הקדוש בחגיגת ממתקים שמתחילה בבוקר ונמשכת עד הערב. הכינו לילדים מבעוד מועד מנות קטנות ונגישות כגון כריכים, מוצרי חלב, פירות.

לאחר הצום

מומלץ להתחיל בשתייה חמה או קרה. אפשר גם 2 עוגיות או פרוסת עוגה אחת. לאכול משהו קל כמו לבן או יוגורט עם פירות עסיסיים כגון אבטיח, ענבים שמספקים אנרגיה זמינה ומהירה.

לאחר פסק זמן ומנוחה ניגשים לסעודת מוצאי יו"כ. רצוי לאכול ארוחה מאוזנת שמכילה דגנים מלאים, חלבונים וירקות. מומלץ להימנע מאכילה של מנות עשירות בשומן. במהלך כל הערב מומלץ להרבות בשתייה כדי להחזיר לגוף את הנוזלים שאיבד במהלך הצום.

ההמלצות הבאות מיועדות לאנשים בריאים. נשים במצבים מיוחדים, אנשים שסובלים מתחלואה, אנשים שנוטלים תרופות ואלו שנמצאים בתהליך החלמה- כל אלו צריכים להתייעץ עם רופא ומורה הוראה כיצד לנהוג.

רוחמה פרנקל עובדת במרפאות מכבי בבני ברק, בירושלים, בית שמש ובקרוב במודיעין עלית