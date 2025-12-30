כיכר השבת
ממשיך שלשלת הזהב

עדיו לגאון ולתפארת: נאום השאיפות של נין גדולי הדור שביקש לגדול כזקניו המורמים מעם

קהל מכובד השתתפו השבוע בשמחת בר המצווה לנין מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, נכד לחתנו הגאון רבי אהרן בוטבול, ובן להרב עובדיה בוטבול. חתן הבר מצווה הוא גם נכדו של הגאון רבי יצחק מאיה, ונין לזקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, אשר נבצר ממנו להשתתף בשמחה עקב חולשתו | במרכז השמחה נשא חתן הבר מצווה פלפול תורני בטוב טעם ודעת, כשהוא מפגין שאיפה עזה לעלות במעלות התורה והיראה כדרך אבותיו וזקניו המורמים מעם | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)

חתן המצוות נואם (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)

