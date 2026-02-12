לאחר יממה סוערת בשכונת גני איילון, נראה כי הרוחות מתחילות להירגע לטובת שיח בונה ואחראי. בעיריית לוד מבהירים היום כי הפעולה להסרת תוספת הבנייה אתמול הייתה כורח המציאות, בשל סכנת נפשות ממשית ומיידית שנשקפה למתפללים ולעוברי האורח במקום.

בד בבד, הודות למעורבותו האישית והעמוקה של סגן ראש העיר ויו"ר ש"ס המקומית, בני סיתאלכיל, הושגו הבנות משמעותיות מול הנהגת הקהילה. סיתאלכיל, שלא עזב את השטח לאורך כל האירוע, ישב עם הרבנים והתושבים ואף השתתף בעצרת התפילה שנערכה במקום. הוא פעל מתוך קשב רב לכאב הקהילה במטרה להוביל להסדרה שתבטיח את עתיד בית הכנסת בצורה חוקית ובטוחה.

הגורמים המקצועיים בעירייה מדגישים כי במתחם בוצעו עבודות הרחבה משמעותיות ללא תכנון הנדסי, ללא פיקוח וללא היתר בנייה, תוך יצירת מפגעי חשמל גלויים ומסוכנים בלב שכונת מגורים הומה ילדים. "מדובר היה במבנה שעמד בפני קריסה," מסבירים בעירייה. "איננו יכולים להמתין לאסון כדי לשאול 'איפה הייתה הרשות?'. האחריות לחיי אדם קודמת לכל שיקול אחר".

סגן ראש העיר בני סיתאלכיל פעל מול הרבנים והדרגים המקצועיים כדי להנמיך את גובה הלהבות ולגבש מתווה שיאפשר את המשך הפעילות. הוא בירך על שיתוף הפעולה והודה לראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, על הגיבוי והנכונות לקדם פתרונות מעשיים למרות המורכבות החוקית.

במסגרת המתווה שגובש, יקודם פתרון חוקי להקמת מבנה קבע עבור הקהילה בלוח זמנים מהיר. בנוסף, העירייה תסייע בהסדרת מתחם זמני שיעמוד בכל תקני ההנדסה והבטיחות הנדרשים.

ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, הדגיש כי הכאב על הריסת מבנה שיש בו קדושה מובן לו היטב, אך חובתו הראשונה היא לשמור על שלטון החוק ועל בטיחות הציבור. הוא ציין כי האכיפה מתבצעת באופן שוויוני בכל חלקי העיר, כפי שנעשה רק השבוע גם בשכונות נוספות.

בעירייה המקומית קוראים לציבור לנהוג באחריות ובאיפוק, ולהמשיך בבניית השכונה מתוך אחדות, כבוד הדדי ושמירה קפדנית על חיי אדם.