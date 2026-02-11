לוד המומה ומזועזעת - תושבי שכונת אחיסמך שהקיצו לפנות בוקר (רביעי) לקולות נפץ מחרידים, נחשפו למחזה מרטיט לב המזכיר ימים אפלים. דחפורי ענק, מלווים באנשי ביטחון בנשק שלוף, פשטו על מבנה בית המדרש המפואר 'אוהל ראובן' – מגדלור של תורה המשרת מאות משפחות, והחריבו אותו עד היסוד באופן ברוטאלי.

ההרס בוצע במחטף, ללא התרעה מוקדמת על מועד הביצוע, מה שהוביל לתוצאה מחרידה, ארון הקודש וספרי התורה הושפלו תחת הריסות הבטון, וספרי קודש רבים התגוללו בבזיון נורא בעפר. התושבים, שפרצו בבכי למול ההיכל החרב, זעקו על החורבן המבוצע בידי ערלים בארץ היהודים.

לטענת גבאי בית המדרש, מדובר באכיפה בררנית מהסוג השפל ביותר. בעוד מבנים רבים ברחבי העיר חורגים מהיתרי בנייה ללא הפרעה, בחרה העירייה להפעיל כוח אגרסיבי דווקא נגד קהילת האברכים הספרדים. זאת, לדבריהם, לאחר חודשים שבהם התעלמה העירייה מבקשות הקהילה להסדיר את הרחבת המקום הצר מהכיל.

"אם מדובר בהליך חוקי ותקין, מדוע הוא מבוצע כגנבים בלילה?", תהו התושבים בשיחה עם מערכת האתר. "ההרס הזה מעלה שאלות קשות על המניעים של מקבלי ההחלטות".

רבני הקהילה והשכונה הביעו זעזוע עמוק והבהירו כי אין בכוונתם לעבור על המעמד בשתיקה. "ננהל מאבק עיקש בכל המישורים נגד נציגי הציבור שידם הייתה במעל", נמסר מהקהילה. "ביזוי כבוד התורה ובית הכנסת באופן כזה הוא חסר תקדים".

מעיריית לוד נמסר בתגובה

למרות אזהרות חוזרות ונשנות, נמשכו עבודות בנייה של קירות בגובה 8 מטרים ללא היתר ובלא פיקוח הנדסי, דבר המהווה סכנת נפשות מוחשית. לא נחכה לאסון כדי לשאול 'איפה הייתה העירייה?'. מתוך חובה לערך של 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', פעלנו להסרת המפגע. איננו שמחים בהסרת מבנה שיש בו קדושה, אך הפעולה הייתה מחויבת בגלל הסכנה. אנו נמצאים בקשר עם הקהילה לקידום פתרונות חוקיים".