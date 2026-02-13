כיכר השבת
אור החיים אקטואלי: גם בלי כיסופים, חיוב אלוקי לגאולה | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בדיני אמה העבריה שומע רבי חיים בן עטר לא מתווה חברתי אלא כתב סנגוריה נועז כלפי שמיא | האדון איננו הגלות – האדון הוא הקדוש ברוך הוא ששלח את בניו לגלות. וכשם שהתורה מגבילה את כוחו של אדון על אמתו, כך נקבע גבול לגלות ישראל | "ויצאה חינם אין כסף” – אפילו אם אין בידם כיסופים, גם אם התרחקו מחיי תורה ומצוות, הייסורים עצמם הם התשלום. ומששולם החוב בדמעות ובייסורים, הגאולה מחויבת מיד (יהדות)

