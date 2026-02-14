בזמן שעיני העולם נשואות לאיראן, בפרק השני של תוכנית האקטואליה "אח'באר כיכר", חושפים המגישים משה אריה וחיים שגב חזית חדשה ומדאיגה. בראיון בלעדי ומטלטל, מתייצב סלאח ג'מאל, מי שמכהן כראש ממשלת סוריה בגלות, ומזהיר את מקבלי ההחלטות בירושלים: אל תפלו במלכודת של אל-ג'ולאני.

"הג'יהאדיסט הערמומי": האם ישראל חוזרת על טעות סינוואר?

במרכז התוכנית עמדה אזהרתו החריפה של ג'מאל מפני מנהיג המורדים של אל-ג'ולאני. ג'מאל, שמציג חזון מפתיע של "שלום אמת" המבוסס על אמונה בממלכת שלמה ובברית אברהמית בין העם הסורי לישראלי, טוען כי אל-ג'ולאני הוא "נחש" בתחפושת.

"הוא ג'יהאדיסט ערמומי שאסור לבטוח בו", הבהיר ג'מאל בראיון. הוא השווה את המצב לטעות ההיסטורית עם יחיא סינוואר – שקיבל טיפול רפואי מציל חיים בישראל, רק כדי להוביל בסופו של דבר את הטבח הנורא בשמחת תורה. "ביטחון סוריה הוא ביטחון ישראל", הדגיש, וקרא לישראל לא להתפתות להבטחות שווא של מי שמחזיק באידיאולוגיה קיצונית.

"אפילו לפירות עשיתם חג?": ההסתה המקוממת של נהג האוטובוס

לצד הסוגיות הגיאופוליטיות, "אח'באר כיכר" חשפה תיעוד מקומם של נהג אוטובוס המכונה "אבו אל-קאסם". למרות שהוא מתפרנס מהסעת הציבור החרדי, הנהג העלה לרשתות החברתיות סרטוני לעג בוטים נגד נוסעיו.

בסרטון נראה הנהג כשהוא מזלזל בחגי ישראל ובפרט בט"ו בשבט: "אפילו לפירות עשיתם חג?", הוא תמה בציניות, תוך שהוא מאשים את הציבור החרדי בהעלאת מחירי הפירות. המגיש משה אריה לא נשאר חייב והגיב בחריפות בתוכנית כשהוא מצטט פתגם עממי: "מתוך חוסר בגברים קראו לתרנגול 'אבו אל-קאסם'", וחתם: "באמת תרנגול יותר טוב ממנו".

אלימות בגבול ומבט אל הגאולה

במהלך הפרק הוצג תיעוד קשה מגבול סוריה-ירדן, שם הותקף נהג משאית ירדני על ידי מתפרעים סורים על רקע שביתת נהגים. בנו של הנהג פנה בדמעות למלך ירדן בבקשת עזרה, אירוע שעורר דיון סוער באולפן על האלימות הגואה במרחב.

אולם, למרות האזהרות והתיעודים הקשים, בחרו המגישים לחתום את התוכנית במסר של תקווה וביטחון בה'. חיים שגב הקריא פסוקים מספר שמות העוסקים בירושת הארץ, והצביע על כך שאנו זוכים לראות במו עינינו את התגשמות ההבטחה האלוקית על הרחבת גבולות הארץ, "מעט מעט", מים סוף ועד נהר פרת.

צפו בפרק המלא של אח'באר כיכר.