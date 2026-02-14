דובר צה"ל הודיע הערב (שבת) על חיסולם של חמישה מחבלים שהצליחו לעבור את הקו הצהוב, באמצעות מנהרה שלא אותרה קודם לכן בתוך הגזרה.
צה"ל הודיע היום על "הפרה בוטה נוספת של הסכם הפסקת האש", כאשר זוהו מחבלים חמושים סמוך לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה.
לפי הודעת דובר צה"ל, במהלך פעילות מוקדם יותר היום (שבת), תצפיות צה״ל זיהו מספר מחבלים חמושים שיצאו ככל הנראה מתשתית תת-קרקעית במרחב ונכנסו מתחת להריסות מבנה מזרחית לקו הצהוב, בסמוך לכוחות.
מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקפו את המבנה וחיסלו שני מחבלים.
"ככל הנראה חוסלו מחבלים נוספים בתקיפה, הכוחות ממשיכים לסרוק בשטח לאיתור וחיסול המחבלים שייתכן שנותרו.
מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש", מדגישים בצה"ל.
עוד נמסר כי "צה"ל רואה בחומרה כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל."
צפו בתיעוד.
