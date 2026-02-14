כיכר השבת
הנשקים בצבצו מבעד לשמיכות | תיעוד: חמישה מחבלים יצאו ממנהרה בתוך הקו הצהוב - וחוסלו

צה"ל חיסל חמישה מחבלים שהצליחו לחצות את הקו הצהוב מזרחה, לאחר שיצאו מפיר מנהרה שככל הנראה לא אותרה קודם לכן - בשטח שנמצא בשליטת ישראל | בתיעוד יוצא דופן שמפרסם דובר צה"ל ניתן לראות את חמשת המחבלים הולכים כשהם מכוסים בשמיכות - ומחוסלים (צבא)

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל הודיע הערב (שבת) על חיסולם של חמישה מחבלים שהצליחו לעבור את הקו הצהוב, באמצעות מנהרה שלא אותרה קודם לכן בתוך הגזרה.

צה"ל הודיע היום על "הפרה בוטה נוספת של הסכם הפסקת האש", כאשר זוהו מחבלים חמושים סמוך לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת .

לפי הודעת דובר צה"ל, במהלך פעילות מוקדם יותר היום (שבת), תצפיות צה״ל זיהו מספר מחבלים חמושים שיצאו ככל הנראה מתשתית תת-קרקעית במרחב ונכנסו מתחת להריסות מבנה מזרחית לקו הצהוב, בסמוך לכוחות.

מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקפו את המבנה וחיסלו שני מחבלים.

"ככל הנראה חוסלו מחבלים נוספים בתקיפה, הכוחות ממשיכים לסרוק בשטח לאיתור וחיסול המחבלים שייתכן שנותרו.

מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש", מדגישים בצה"ל.

עוד נמסר כי "צה"ל רואה בחומרה כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל."

צפו בתיעוד.

תמשיכו עם "ההכלה" נראה לאן נגיע
אדיר
מבצע מדויק נגד ראשי החמאס בעזה ראשי חזבאללה בלבנון ומרכזי כוח באיראן הוא הדרך היחידה לשבור את כוחם ולהגן על אזרחי המדינה פעולה חוקית ממוקדת וקטלנית תפסיק את גל הטרור ותבטיח הרתעה מוחלטת
גבריאל
אבד מנהיג מן העולם עלי ח’אמנאי הלך לעולמו בטרם עת לא הספיק לומר שלום לא השאיר הוראות שימוש לא סידר את איראן השאיר את השגרירים מבולבלים לא סידר תוכניות גרעיניות ולא השאיר דולרים או רשימת טלפונים אנה אני בא אנה אני הולך למה עזבת אותנו בודדים? למה לא מדריך רשימות או חטיף חירום? ביום כיפור? רק שווארמה ב
חליל אל חיה

