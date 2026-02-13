כיכר השבת
לא סגולות – אלא עמל

"מה אתה רוצה ממני? תלמד!": המסר המהדהד של הראשל"צ לילדי נתיבות

במהלך ביקור חיזוק בעיר נתיבות, נשא הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף דברים חוצבים להבות בפני מאות בני נוער • הרב חשף סיפור נדיר מאביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והבהיר: "גדלות בתורה לא באה מסגולות – אלא מעמל" • סיקור המשא והביקור (חרדים)

הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות| צילום: צילום: דודי שם טוב
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות (צילום: דודי שם טוב)

במהלך ביקור מיוחד שקיים השבוע הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, בעיר נתיבות, נשא הרב דברים נרגשים בפני תלמידים ובני נוער. בדבריו העביר הרב מסר חינוכי נוקב באשר לדרך שבה צומח תלמיד חכם בישראל, תוך שהוא מנפץ מיתוסים על "קיצורי דרך" רוחניים.

בדבריו הדגיש הראשל"צ כי גדלות בתורה אינה תוצאה של סגולות, קמעות או ברכות בלבד, אלא פרי של עמל, התמדה ויגיעה יום-יומית בלימוד. "זהו היסוד שעליו נבנה עולם התורה לדורותיו", הבהיר הרב, "אחריות אישית, שקידה ורצון אמיתי לגדול".

כדי להמחיש את הדברים, שיתף הרב בסיפור מרטיט ששמע מאביו, מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: "בחור צעיר ניגש פעם למרן וביקש ברכה שיהיה תלמיד חכם. השיב לו מרן בפשטות המאפיינת אותו: 'מה אתה רוצה ממני? תלמד! זה תלוי בך'".

הראשון לציון פנה ישירות אל התלמידים בקריאה נרגשת: "אתם הדור הבא של מנהיגי ישראל. אל תסתפקו במועט – תשאפו להיות גדולי הדור! כל אחד מכם יכול להגיע לפסגה, העיקר הוא לנצל את הזמן ולשקוד על התורה. באתי לחזק אתכם שתמשיכו לעמול, ובעזרת השם תצמחו לתפארת".

לדברי הרב, השילוב בין הכוונה נכונה, מסגרת תומכת ואמונה עצמית של הילד ביכולותיו, הוא המפתח להגעה לגדלות רוחנית של ממש.

דבריו של הראשון לציון, שנאמרו מדם ליבו, הותירו רושם עמוק בקרב המשתתפים. התלמידים יצאו מהמעמד בתחושת שליחות מחודשת, כשהם רואים בראשל"צ קול קורא המדרבן אותם לבחור בדרך של השקעה והתמדה כבסיס לבניין עתידם הרוחני.

הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות (צילום: דודי שם טוב)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות (צילום: דודי שם טוב)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות (צילום: דודי שם טוב)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות (צילום: דודי שם טוב)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות (צילום: דודי שם טוב)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעיר נתיבות (צילום: דודי שם טוב)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

מזל טוב!

|

לא סגולות – אלא עמל

|
ש

רבי דוד קניגסבוך זצ"ל  

אסף מגידו|מקודם
ש

פעילות עם פרסים

ציקי גל|מקודם

סֵדֶר הֲלָכָה

|

זה ההסכם שהושג

||
13

האגדה והאמת

||
2

וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת • חלק ראשון

|

חשבון נפש משפחתי

||
4

המתווה המוסכם

||
3
ש

יוקר המחיה

ציקי גל|מקודם

"עילויים יקבלו פטור"

||
4

הכרה בינלאומית חסרת תקדים

|

שיח שרפי קודש

|

מלחמה על חופש דת

||
2

להמשיך דרך האבות | תיעוד

||
3

הטור השבועי | פרשת משפטים

|
ש

תורה ושירות צבאי

אסף מגידו|מקודם
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר