במהלך ביקור מיוחד שקיים השבוע הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, בעיר נתיבות, נשא הרב דברים נרגשים בפני תלמידים ובני נוער. בדבריו העביר הרב מסר חינוכי נוקב באשר לדרך שבה צומח תלמיד חכם בישראל, תוך שהוא מנפץ מיתוסים על "קיצורי דרך" רוחניים.

בדבריו הדגיש הראשל"צ כי גדלות בתורה אינה תוצאה של סגולות, קמעות או ברכות בלבד, אלא פרי של עמל, התמדה ויגיעה יום-יומית בלימוד. "זהו היסוד שעליו נבנה עולם התורה לדורותיו", הבהיר הרב, "אחריות אישית, שקידה ורצון אמיתי לגדול".

כדי להמחיש את הדברים, שיתף הרב בסיפור מרטיט ששמע מאביו, מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: "בחור צעיר ניגש פעם למרן וביקש ברכה שיהיה תלמיד חכם. השיב לו מרן בפשטות המאפיינת אותו: 'מה אתה רוצה ממני? תלמד! זה תלוי בך'".

הראשון לציון פנה ישירות אל התלמידים בקריאה נרגשת: "אתם הדור הבא של מנהיגי ישראל. אל תסתפקו במועט – תשאפו להיות גדולי הדור! כל אחד מכם יכול להגיע לפסגה, העיקר הוא לנצל את הזמן ולשקוד על התורה. באתי לחזק אתכם שתמשיכו לעמול, ובעזרת השם תצמחו לתפארת".

לדברי הרב, השילוב בין הכוונה נכונה, מסגרת תומכת ואמונה עצמית של הילד ביכולותיו, הוא המפתח להגעה לגדלות רוחנית של ממש.

דבריו של הראשון לציון, שנאמרו מדם ליבו, הותירו רושם עמוק בקרב המשתתפים. התלמידים יצאו מהמעמד בתחושת שליחות מחודשת, כשהם רואים בראשל"צ קול קורא המדרבן אותם לבחור בדרך של השקעה והתמדה כבסיס לבניין עתידם הרוחני.