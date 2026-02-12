פריצת דרך באירופה: הנציג החרדי שישנה את עולם האקדמיה

איציק קרומבי ( צילום: כיכר )

במהלך שמעיד על הכרה בינלאומית חסרת תקדים, נבחר איציק קרומבי, דמות מרכזית בקידום תעסוקת חרדים בישראל ומנכ"ל פרויקט MeGo מיסודה של קרן קמ"ח, להיות אחד מתשעת המומחים הבלעדיים שאמונים על מודרניזציה של מערכות החינוך והאקדמיה באיחוד האירופי. המינוי, שהתקבל לאחרונה, מהווה אבן דרך משמעותית בייצוג המגזר החרדי בזירה הבינלאומית.

התפקיד של הצוות המצומצם הוא קריטי במיוחד: לבנות את הגשר שבין ספסלי הלימוד האקדמיים לבין שוק העבודה המשתנה. כידוע, פער זה מהווה אתגר מרכזי במדינות רבות, כאשר בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מתקשים למצוא תעסוקה רלוונטית לתחום לימודיהם. העובדה שנציג חרדי נבחר לתפקיד כה רגיש ויוקרתי משקפת הכרה בניסיון הייחודי שנצבר בישראל בשילוב אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה. קרומבי, שהוכיח מסירות נפש בקידום תעסוקת חרדים והקמת מסלולים אקדמיים מותאמים, יביא כעת את הידע והניסיון שלו לזירה האירופית. המהלך מצביע גם על רצון האיחוד האירופי לחזק את השיתוף האקדמי עם ישראל, תוך מתן דגש על גיוון וייצוג אמיתי לכל חלקי החברה. בשיחות שהתקיימו לאחר אישור המינוי, הדגיש קרומבי כי השילוב בין התיאוריה האקדמית לבין המעשה התעסוקתי הוא "תעודת הביטוח" של כל משק מודרני.

הקמפוס החרדי צפון מציע תשעה מסלולי תואר נחשקים, כולל עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, וראיית חשבון ( צילום: שאטרסטוק )

ממודיעין עילית לבריסל: מסע של בניין כוח כלכלי

משימתו המרכזית של קרומבי בצוות המומחים תתמקד בפיתוח מיומנויות רלוונטיות לסטודנטים, כדי לוודא שמי שיוצא ממערכת ההשכלה הגבוהה לא יישאר מאחור בעולם עבודה משתנה. מדובר במהלך של "בניין כוח" כלכלי, שבו האקדמיה מפסיקה להיות מגדל שן מבודד והופכת למנוע צמיחה אמיתי.

הניסיון שצבר קרומבי בשנים האחרונות בהקמת מסלולים אקדמיים מותאמים ובפיתוח שיתופי פעולה בין המגזר החרדי לתעשייה, יהווה נכס משמעותי בתפקידו החדש. כפי שעולה מפעילותו בישראל, הוא מאמין בגישה מעשית שמדגישה את הרלוונטיות התעסוקתית של הלימודים האקדמיים.

השלכות על המגזר החרדי בישראל

המינוי מהווה גם הזדמנות ייחודית להציג את המודל הישראלי של שילוב אוכלוסיות שונות באקדמיה ובתעסוקה. בשנים האחרונות, המגזר החרדי בישראל עבר תהליכי שינוי משמעותיים בתחום ההשכלה הגבוהה, עם הקמת קמפוסים ומסלולים ייעודיים שמאפשרים שמירה על אורח החיים החרדי לצד רכישת השכלה אקדמית.

קרומבי, שהיה שותף מרכזי בתהליכים אלו, יוכל כעת להעביר את הידע והניסיון הזה לזירה הבינלאומית. המינוי משקף גם את ההבנה הגוברת בעולם כי שילוב מוצלח של אוכלוסיות מגוונות באקדמיה ובתעסוקה דורש גישה רגישה תרבותית ומותאמת אישית.

יצוין כי המינוי מגיע בתקופה שבה האיחוד האירופי מחפש דרכים חדשות להתמודד עם אתגרי התעסוקה והשכלה, במיוחד לאור השינויים הטכנולוגיים המהירים בשוק העבודה. הניסיון הישראלי בתחום זה, ובמיוחד הניסיון שנצבר בשילוב המגזר החרדי, נתפס כמודל שיש ממנו ללמוד.