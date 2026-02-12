עולם התורה וההלכה התעטף באבל כבד עם הסתלקותו של האי גברא רבה, הגאון רבי דוד קניגסבוך זצ"ל, מי שהיה החלוץ ופורץ הדרך המרכזי בכל הנוגע לפיתוחים המאפשרים את השימוש בכל עולם החשמל המודרני בשבת קודש, וזכותו האדירה בפיתוחי מנגנוני השבת שכיום מוכרים כפתרונות ההלכתיים של ארגון 'משמרת השבת' וארגונים נוספים הפועלים בתחום – מנעה מיליארדי חילולי שבת.

הגר"ד קניגסבוך זצ"ל היה מומחה בעל שם עולמי בתחומי הטכנולוגיה וההלכה, אך בראש ובראשונה תלמיד חכם עצום ששקד על דלתות התורה במסירות נפש. הגאון רבי מנחם קרליץ שליט"א נכדו של מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל, העיד על עוצמת עמלו בתורה, כאשר ציין כי שאלותיו המעמיקות של המנוח במהלך שיעוריו של מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל היוו את התשתית לדיונים רבים שהוסיפו נופך עשיר בעל היבטים טכנולוגיים רבים ומחודשים לסדרת הספרים הנודעת "חוט שני". כל סוגיה טכנולוגית שעלתה, נבחנה תחילה בעיניו הלמדניות והמעמיקות, מתוך שאיפה להציל את כלל שומרי השבת מכל חשש חילול שבת ח"ו.

לפני למעלה מחמש עשרה שנה, בעת שהעולם עבר לשימוש במכשירים דיגיטליים חכמים, היה זה המנוח הגאון רבי דוד קניגסבוך זצ"ל שזיהה מיד את החשש ההלכתי הטמון במקררים ובמזגנים החדשים. בעוד שרבים סברו כי התקן מכני פשוט יוכל לפתור את הבעיות, הגר"ד זצ"ל הבין כי המערכות הדיגיטליות רושמות כל פעולה ופעולה, דבר המעורר שאלות חמורות של מלאכת שבת. יחד עם איש האלקטרוניקה ה"ה לימא רוברוטו שיבלחט"א, עמל המנוח על פיתוח התקנים ייחודיים המאפשרים שימוש במכשירי חשמל אלו ללא כל חשש.

זכות זו עומדת לו עתה בעלותו השמיימה, כאשר מאות אלפי משפחות יהודיות ברחבי העולם משתמשות במכשירים המותאמים ונמנעות מחילול שבת מדי שבוע. חישוב פשוט מעלה כי מדובר במיליארדי מניעות של חילול שבת שהצטברו לאורך השנים ועומדות כעת לזכות נצח עבור הגר"ד זצ"ל.

במסע הלוויה ספד לו יו"ר 'משמרת השבת', הג"ר אליהו בייפוס שליט"א, שתיאר בהתרגשות כיצד כל הזכויות הכבירות של הארגון שבראשו הוא עומד, המחדיר את המודעות הציבורית לנושאי שמירת השבת בעידן הטכנולוגי, ופיקח במהלך השנים על רבבות מכשירים מתקדמים הכשרים לשימוש בשבת – 'רשומות' על שמו של הגאון רבי דוד זצ"ל.

הגר"א בייפוס סיפר על הערנות יוצאת הדופן של המנוח ועל העובדה שהוא היה הראשון לזהות את הצורך ולהוציא את הפתרונות מן הכוח אל הפועל. הרב בייפוס ציין כי רבי דוד פעל מתוך ענווה מוחלטת, וכאשר ראה שהנושא תופס תאוצה ואחרים ממשיכים את המלאכה, העדיף לסגת אל מאחורי הקלעים ולהמשיך בעמלו בתורה ובחסד מבלי לבקש לעצמו תהילה או פרסום.

יצויין כי זכה רבי דוד זצ"ל ומורשתו הרוחנית ממשיכה בפעליו הרבים של בנו, הרב יעקב קניגסבוך, אשר ממשיך בדרכי אביו ומקדיש את חייו לעזרה ולשמירה על קדושת השבת.

הגאון רבי דוד קניגסבוך זצ"ל שהסתלק השבוע לבית עולמו נטמן כאשר דורות של שומרי שבת חבים לו את קדושת השבת ומנוחתה ללא כל חשש, ותורתו שרכש בעמל ובהתמדה יחד עם מעשיו למען הציבור יעמדו כמליצי יושר עבור כלל ישראל עד ביאת גואל צדק.