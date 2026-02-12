כיכר השבת
נס גדול

חשוד כמחבל הסתובב ברחובות העיר החרדית בלילה; השב"כ עצר אותו

שירות הביטחון הכללי עצר בשעת לפנות בוקר בבני ברק שוהה בלתי חוקי בחשד שתכנן לבצע פיגוע טרור | לא הרחק משם נעצרו באותה שעה חמישה שב"חים נוספים (בארץ, ביטחון)

1תגובות
ניידת משטרה (צילום: דוברות המשטרה)

השב"כ עצר אמש שוהה בלתי חוקי ב, בחשד שתכנן לבצע . כך נחשף הערב (חמישי) בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של לי עייש, המעצר בוצע בשעת לפנות בוקר, ובמקביל לא הרחק משם נעצרו חמישה שוהים בלתי חוקיים נוספים.

תופעת השוהים הבלתי חוקיים שנתפסים בערים החרדיות, ולא רק בבני ברק, תפוסת תאוצה בתקופה האחרונה - ובקרב כוחות הביטחון נחושים למגר אותה - בין היתר כדי לשלול ולמנוע פיגועי טרור.

רק לפני כשבועיים דווח על חדירה של 25 שבחים באזור השער הצהוב שבסוף גרין פארק במודיעין עילית. הם ברחו לכיוון כפר רות - חלקם נלכדו על ידי הצבא.

לפני מספר חודשים פרסם ארגון הטרור הרצחני חמאס סרטון המכיל איומים חמורים נגד מדינת ישראל, כאשר במרכזו ניצבת העיר מודיעין עילית כיעד מרכזי לפיגועים קשים. הסרטון, שנועד להפיץ פחד ולהרתיע את הציבור הישראלי, מהווה עליית מדרגה באיומים של חמאס.

בסרטון נראית העיר החרדית בבירור, תוך שהיא מסומנת כאחד מהיעדים המרכזיים שהארגון שואף לפגוע בהם. המסר האלים מכוון באופן מיוחד לאוכלוסייה החרדית, ומעיד על כוונת חמאס לערער את ביטחונם האישי של אזרחי ישראל בכל מקום.

0 תגובות

1
מזל. משמיים שהמישטרה. עושים. סריקות. בלילה. ולפנות בוקר. נימנע. פיגוע. ברוך השם בורא עולם. שמר
אורחת. ישראלית

