גדי אייזנקוט בישיבת ההסדר החרדית: "אני לא רואה התנגשות"

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר! עם גדי איזנקוט" ביקר הבוקר (ד) בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה, ושוחח עם תלמידי הישיבה והרבנים על השילוב בין לימוד תורה לבין שירות צבאי משמעותי.

גדי איזנקוט אמר לתלמידי הישיבה, "אני לא רואה התנגשות אלא השלמה בין לימוד תורה לבין שמירה על מדינת ישראל. למימוש ייעוד צה"ל נדרשים אנשים שמוכנים לשירות משמעותי ולצעידה לפני המחנה".

בדברים שאמר איזנקוט בבית המדרש, הוא הביע בפני המשתתפים את הערכתו על בחירתם בדרך שמשלבת את לימוד תורת ישראל יחד עם שירות צבאי משמעותי. לאחר מכן, קיים איזנקוט שיח פתוח ומצומצם עם אנשי הישיבה על החששות שלהם והמוטיבציה לקידום שירות משמעותי בציבור החרדי.

במהלך ביקורו של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה, למדו תלמידי הישיבה משניות לזכר בנו גל ז"ל שנפל במלחמה, ולאחר מכן אמר איזנקוט תפילת קדיש בהיכל הישיבה.

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל, אמר לאייזנקוט, "יש עשרות אחוזים של לומדי תורה במגזר החרדי והם צריכים להגן על ישראל בדרכם, וכאן בישיבת דרך חיים מצליחים לשלב גם תורה וגם שירות צבאי".

עוד הוסיף לוי, "ישיבות ההסדר החרדיות הן מנוע צמיחה אמיתי לחברה הישראלית. כיום לומדים בהן למעלה מאלף תלמידים, שבוחרים בדרך שמשלבת מחויבות עמוקה לעולם התורה יחד עם אחריות מלאה לביטחון המדינה. זהו מודל שמוכיח שאפשר לחבר בין ערכים, זהות ושליחות ציבורית".