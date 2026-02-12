כיכר השבת
תורה ושירות צבאי

גדי אייזנקוט בישיבת ההסדר החרדית: "אני לא רואה התנגשות"

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים": "יש עשרות אחוזים של לומדי תורה והם צריכים להמשיך ולהגן על עם ישראל בדרכם, וכאן בישיבה מצליחים לשלב גם תורה לכתחילה וגם שירות צבאי" (חרדים)

אמ
מקודם |
גדי אייזנקוט בביקור בישיבת ההסדר החרדית (שחר יורמן)

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר! עם גדי איזנקוט" ביקר הבוקר (ד) בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה, ושוחח עם תלמידי הישיבה והרבנים על השילוב בין לימוד תורה לבין שירות צבאי משמעותי.

גדי איזנקוט אמר לתלמידי הישיבה, "אני לא רואה התנגשות אלא השלמה בין לימוד תורה לבין שמירה על מדינת ישראל. למימוש ייעוד צה"ל נדרשים אנשים שמוכנים לשירות משמעותי ולצעידה לפני המחנה".

בדברים שאמר איזנקוט בבית המדרש, הוא הביע בפני המשתתפים את הערכתו על בחירתם בדרך שמשלבת את לימוד תורת ישראל יחד עם שירות צבאי משמעותי. לאחר מכן, קיים איזנקוט שיח פתוח ומצומצם עם אנשי הישיבה על החששות שלהם והמוטיבציה לקידום שירות משמעותי בציבור החרדי.

במהלך ביקורו של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה, למדו תלמידי הישיבה משניות לזכר בנו גל ז"ל שנפל במלחמה, ולאחר מכן אמר איזנקוט תפילת קדיש בהיכל הישיבה.

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל, אמר לאייזנקוט, "יש עשרות אחוזים של לומדי תורה במגזר החרדי והם צריכים להגן על ישראל בדרכם, וכאן בישיבת דרך חיים מצליחים לשלב גם תורה וגם שירות צבאי".

עוד הוסיף לוי, "ישיבות ההסדר החרדיות הן מנוע צמיחה אמיתי לחברה הישראלית. כיום לומדים בהן למעלה מאלף תלמידים, שבוחרים בדרך שמשלבת מחויבות עמוקה לעולם התורה יחד עם אחריות מלאה לביטחון המדינה. זהו מודל שמוכיח שאפשר לחבר בין ערכים, זהות ושליחות ציבורית".

גדי אייזנקוט בביקור בישיבת ההסדר החרדית (צילום: שחר יורמן)
גדי אייזנקוט בביקור בישיבת ההסדר החרדית (צילום: שחר יורמן)
גדי אייזנקוט בביקור בישיבת ההסדר החרדית (צילום: שחר יורמן)
גדי אייזנקוט בביקור בישיבת ההסדר החרדית (צילום: שחר יורמן)
גדי אייזנקוט בביקור בישיבת ההסדר החרדית (צילום: שחר יורמן)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר