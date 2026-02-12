סוגיית הציבור החרדי עמדה במרכז אירוע השקת "החוזה הישראלי החדש" של תנועת הרבעון הרביעי, שנערך אמש (רביעי) בהשתתפות יו"ר התנועה ד"ר יואב הלר, אנשי ציבור מכל גווני החברה הישראלית, כותבי המתווה ומאות בני אדם. לצד קריאה לשינוי השיח הפוליטי, הוצגו באירוע עקרונות הנוגעים ישירות לחינוך החרדי, לשירות ולמעמדו של עולם התורה במסגרת המדינה.

האירוע בו השיקה התנועה "חוזה ישראלי", כולל בתוכו רשימת הצעות לתיקון החברה הישראלית שנכתבו באופן משותף על ידי אנשים מכל הקשת הפוליטית. תנועת הרבעון הרביעי מקדמת שיח רחב בהסכמה של כלל המחנות שנועד להביא תיקון לשיח המפרק של הפוליטיקה הישראלית.

במרכז ההצעות עומד שינוי במודל היחסים בין המדינה לציבור החרדי. על פי התנועה, החוזה הישראלי החדש קובע כי לכל ילד מגיע חינוך שיאפשר לו להשתלב בתעסוקה ולקבל הזדמנויות שוות בחיים, וכי המדינה תממן רק חינוך בסטנדרט ממלכתי, גם בחינוך החרדי. לפי ההצעה, יידרשו לימודי חול לצד לימודי קודש והכשרת מורים, ללא שייכות מפלגתית וללא אפליה. עוד נקבע כי 50% מהלימוד יכלול תכנים משותפים לצורך קבלת תקצוב מהמדינה, ואילו 50% נוספים ייקבעו על ידי כל זרם בהתאם לזהותו.

סוגיית השירות תופסת אף היא מקום מרכזי בחוזה. בתנועה מצהירים כי בחוזה הישראלי החדש כולם חייבים בשירות, צבאי או אזרחי, לפי צרכי הצבא. מי שלא משרת, כולל ערבים, יחוייבו בשירות אזרחי. במסגרת זו תוקם מנהלת חרדים לצד מסלולים מותאמים, ויתנהל שירות אזרחי ממוקד בקהילה עבור ערבים. חרדים יוכלו לקבל דחיית שירות של עד שנתיים לאחר שיתחיילו, ו- 5% מהגברים בכלל מחזור הגיוס יוכרו כעילויים בתורה ויוכלו לקבל פטור לצורך לימוד. אי שירות יהיה מלווה בהשלכות ברורות כגון מניעת הטבות משמעותיות, ובהן הנחות במקרקעין, מעונות, ארנונה ונשק.

לצד הדרישות, החוזה כולל גם סעיף של אחריות ממלכתית על עולם התורה. לפי ההצעה, מדינת ישראל תיקח אחריות על התשתית הנדרשת לקיום עולם התורה מתוך הכרה בחשיבותו, ויוקם גוף ממלכתי בסגנון המל"ג שיפקח על התשתית ויבטיח חלוקה הוגנת ויעילה של משאבי התמיכה מהמדינה.

במהלך האירוע התייחס ד"ר יואב הלר לשמועות על כניסה לפוליטיקה ואמר כי "תנועת הרבעון הרביעי מתכוונת להיות שחקן משמעותי בשנת הבחירות הזאת בקידום פוליטיקה של מה כן בקידום פוליטיקה שנותנת פתרונות ולא עוסקת בחרמות ובמי אשם, לא בפוליטיקה של העבר אלא של איך בונים את העתיד".

התנועה מדגישה כי החוזה הישראלי החדש אינו נגד אף אחד אלא בעד המדינה, וכי הוא מבקש להגדיר מחדש את היחס בין חובות להטבות, כך שמי שמשרת מקבל ומי שאינו נותן אינו מקבל, לצד תפיסת אזרחות משותפת מבלי לשנות את הזהות הייחודית של כל מגזר ומגזר.