יואב הלר הוא יו"ר תנועת הרבעון הרביעי, ארגון ציבורי העוסק בקידום שינוי חברתי וכלכלי בישראל. הלר מוביל את הפעילות הציבורית של התנועה ומעורב בשיח הציבורי הישראלי בנושאים חברתיים, כלכליים ופוליטיים. תפקידו כיו"ר התנועה מציב אותו כדמות משפיעה בזירה הציבורית הישראלית.

תנועת הרבעון הרביעי, בראשותו של הלר, פועלת לקידום שינויים מבניים במשק הישראלי ובחברה הישראלית. התנועה מתמקדת בנושאים כמו צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, רפורמות כלכליות ושינוי מדיניות ציבורית. הלר מוביל יוזמות שונות במסגרת התנועה ומשמש דובר מרכזי בנושאים אלו בתקשורת ובפורומים ציבוריים.

הפעילות הציבורית של הלר כוללת השתתפות בדיונים ציבוריים, פרסום מאמרי דעה והובלת קמפיינים חברתיים. הוא מייצג את עמדות התנועה בפני גורמים ממשלתיים, ארגונים חברתיים וציבור הבוחרים. דרך פעילותו, הלר שואף להשפיע על סדר היום הציבורי ולקדם שינויים מדיניים וחברתיים.

כיו"ר תנועת הרבעון הרביעי, הלר מעורב בגיבוש אסטרטגיות ארוכות טווח לשינוי חברתי. התנועה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים בחברה האזרחית ומנסה ליצור קואליציות רחבות לקידום מטרותיה. הלר משמש כמקשר בין התנועה לבין גורמים שונים בחברה הישראלית.